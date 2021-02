Feuerwehren in Bad Ischl nehmen Übungsbetrieb wieder auf

“Bei der Kom­man­dan­ten-Dienst­be­spre­chung im Jän­ner, wel­che per Video­kon­fe­renz abge­hal­ten wer­den muss­te, haben sich die Kom­man­dan­ten der Bad Isch­ler Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren und Feu­er­wa­chen dar­auf ver­stän­digt, gemäß den ein­schlä­gi­gen Bestim­mun­gen bzw. Vor­ga­ben, den Übungs­be­trieb in Klein­grup­pen wie­der auf zu neh­men”, erklärt Pflicht­be­reichs­kom­man­dant ABI Jochen Eisl.

Pau­se ist zu lan­ge — ste­ti­ge Aus- & Wei­ter­bil­dung uner­läss­lich

Was hat die Ischer Kom­man­dan­ten dazu ver­an­lasst? ABI Jochen Eisl sagt dazu: “Nur mit einer ste­ti­gen Aus- und Wei­ter­bil­dung kön­nen wir unse­re Schlag­kraft erhal­ten. Natür­lich geht es hier in ers­ter Linie um jene Kame­ra­den, wel­che noch nicht über die not­wen­di­ge Ein­satz­er­fah­rung ver­fü­gen. Aber uns ist bei den Ein­sät­zen auch auf­ge­fal­len, dass es immer wie­der ein paar, wenn auch klei­ne, Unsi­cher­hei­ten gibt. Das hat uns auf den Plan geru­fen. Denn unser Aus­bil­dungs­stand ist sicher­lich hoch und die­sen Level wol­len wir hal­ten. Nach­dem es die Bestim­mun­gen zulas­sen, Übun­gen in Klein­grup­pen abzu­hal­ten, haben wir uns dazu ent­schlos­sen, die­se so durch­zu­füh­ren.”

In den Win­ter­mo­na­ten nutzt man die Zeit meist für theo­re­ti­sche Schu­lun­gen, aber auch für Gerä­te­kun­de. Des­halb passt der Zeit­punkt gera­de ide­al für die­se Form der Übung. “Wie sich die Lage wei­ter ent­wi­ckelt, kön­nen wir natür­lich jetzt noch nicht sagen, Ände­run­gen erge­ben sich ja bekannt­lich lau­fend. Aber ich hof­fe wir kön­nen bald wie­der Ein­satz­übun­gen, auch mit ande­ren Feu­er­weh­ren und Feu­er­wa­chen abhal­ten”, sagt ABI Jochen Eisl abschlie­ßend.

Bei der Ein­tei­lung sind Ansamm­lun­gen zu ver­hin­dern

Wich­tig ist, bei der Ein­tei­lung der Grup­pen dar­auf zu ach­ten, dass sich im Gerä­te­haus kei­ne Ansamm­lun­gen von Per­so­nen erge­ben. Je grö­ßer die Feu­er­wehr, des­to weni­ger ein­fach wird die Ein­tei­lung. Bei der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl über­nimmt OBM Mar­kus Plaß die­se Auf­ga­be. Gezwun­gen wird natür­lich nie­mand an Übun­gen teil­zu­neh­men. Wer Inter­es­se hat, mel­det sich oder hat sich bereits — bei OBM Mar­kus Plaß — gemel­det. Er teilt die Kame­ra­den in die jewei­li­gen Grup­pen ein und erstellt den Zeit­plan für die Übungs­aben­de.

So sehen die Übungs­aben­de zur­zeit in Bad Ischl aus. Lei­der fällt der gemüt­li­che Teil des Übungs­abends, die Jau­se danach, zur­zeit aus. Doch man ist erfreut end­lich wie­der — wenn auch nur mit ein paar weni­gen Kame­ra­den — zusam­men zu kom­men und Zeit in der Feu­er­wehr zu ver­brin­gen. Trotz aller Wid­rig­kei­ten sind die Übungs­aben­de ein wesent­li­cher Bei­trag dazu, den hohen Aus­bil­dungs­stand im Pflicht­be­reich Bad Ischl hal­ten zu kön­nen.

Foto: ff-badischl.at