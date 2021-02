Höhere Lehranstalt für Mode Ebensee — Jetzt anmelden

Die Höhe­re Lehr­an­stalt für Mode in Eben­see mit den Ver­tie­fun­gen „Gra­fik und Design“ sowie „Mar­ke­ting und Visu­al Mer­chan­di­sing“ ori­en­tiert sich an den aktu­el­len Erfor­der­nis­sen der Wirt­schaft und Gesell­schaft.

Die­se im Salz­kam­mer­gut ein­zig­ar­ti­ge Schul­form, ermög­licht neben einer fun­dier­ten fach­li­chen Aus­bil­dung mit der Rei­fe- und Diplom­prü­fung den Weg sowohl direkt in den Beruf als auch zu einem Stu­di­um.

Anmel­dun­gen für das Schul­jahr 2021/22 wer­den in den Semes­ter­fe­ri­en (8. – 12. Febru­ar 2021) Mon­tag – Frei­tag jeweils von 08.00 – 12.000 Uhr ent­ge­gen-genom­men.

Zur Anmel­dung sind der Anmel­de­bo­gen und die Schul­nach­richt nötig. Die Anmel­dun­gen sind per email oder per Post mög­lich.

HLA für Mode, Pes­ta­loz­zi­platz 4, 4802 Eben­see am Traun­see, Tel. 06133/5291; email: office@modeebensee.at.

Detail­in­for­ma­tio­nen über die moder­ne und pra­xis­ori­en­tier­te Aus­bil­dung an der HLA Eben­see sowie zur Anmel­dung fin­den Sie unter www.modeebensee.at

Foto: pri­vat