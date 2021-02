Nächtlicher Einsatz am Traunstein

Am Sams­tag wur­den die Berg­ret­ter gegen 19:30 Uhr auf den Traun­stein alar­miert. Ein 31-Jäh­ri­ger hat­te sich in der Dun­kel­heit am Gip­fel­pla­teau im Bereich der Gmund­ner­hüt­te ver­irrt.

“Wir stie­gen mit unse­rer Mann­schaft noch in der Nacht auf den win­ter­li­chen Traun­stein auf und konn­ten den jun­gen Berg­stei­ger rasch loka­li­sie­ren. Da er kör­per­lich fit war, stie­gen wir mit ihm anschlie­ßend über den Natur­freun­de­steig ab”, so die Berg­ret­tung Gmun­den.

Berg­stei­ger war ohne Stirn­lam­pe unter­wegs

Die auf­wen­di­ge und zum Teil gefähr­li­che Ret­tung konn­te mit gutem Aus­gang um 01:00 Uhr been­det wer­den. Der Mann war gut aus­ge­rüs­tet, führ­te jedoch kei­ne Stirn­lam­pe oder ähn­li­ches mit sich. Im Ein­satz stan­den 15 Mit­glie­der unse­rer Orts­stel­le und ein Beam­ter der Alpin­po­li­zei.

Quel­le: BRD Gmun­den