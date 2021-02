NEXT STEP – „Wege entstehen dadurch, dass wir sie gehen.“

Als Ser­vice­part­ner der Wirt­schaft möch­ten wir auch dafür sor­gen, dass unse­re jun­gen Unter­neh­me­rIn­nen gut vor­an­kom­men. Mit die­sem neu­en Pro­gramm stel­len zehn Unter­neh­men, die Wei­chen für eine erfolg­rei­che Zukunft“, erklärt Mar­tin Ettin­ger (Obmann-WKO Gmun­den) das neue Erfolgs­pro­gramm „Next Step“. Gera­de in den kom­men­den Mona­ten sei es wich­tig, Unter­neh­men zu unter­stüt­zen, die seit weni­gen Jah­ren erfolg­reich unter­wegs sind und nun den nächs­ten Schritt in Rich­tung Wachs­tum gehen.

Nut­zen Sie die­se Gele­gen­heit und infor­mie­ren Sie sich bei unse­rem kos­ten­lo­sen Infor­ma­ti­ons­abend am 1. März 2021 um 19:00 Uhr in der WKO Gmun­den. Hier wer­den die Details die­ses halb­jäh­ri­gen Pro­gramms vor­ge­stellt „Uns ist wich­tig, Unter­neh­men zu beglei­ten und sie mit dem Wis­sen von Top-Exper­ten zu unter­stüt­zen“, sagt Robert Ober­frank (Lei­ter WKO Gmun­den). Für die zehn Teil­neh­me­rIn­nen an „Next Step“ gibt es eine groß­zü­gi­ge finan­zi­el­le Unter­stüt­zung in Höhe von Euro 1.000,- .

„Schritt für Schritt vor­an­kom­men, den Focus nach vor­ne rich­ten und sich unter­ein­an­der als Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer aus­tau­schen und neue Ideen und Pro­jek­te fin­den – das ist gera­de jetzt in Coro­na-Zei­ten mit Blick auf ein Licht am Ende des Tun­nels für vie­le sehr wich­tig“, sagt Obmann Ettin­ger. Gemein­sam mit der WIFI-Unter­neh­me­r­aka­de­mie sei mit dem Erfolgs­pro­gramm „Next Step“ ein wich­ti­ges Instru­ment geschaf­fen wor­den, um die Betrie­be im Bezirk zu stär­ken und den Wirt­schafts­raum Gmun­den vor­an­zu­brin­gen.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen in der WKO-Bezirks­stel­le Gmun­den und unter

www.wifi-ooe.at/wifi-unternehmer-akademie/next-step