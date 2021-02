One billion rising

One Bil­li­on rising (eine Mil­li­ar­de erhebt sich) ist ein Akti­ons­tag um Frau­en und Mäd­chen zu ermu­ti­gen, sich aus häus­li­cher Gewalt zu erhe­ben, zu befrei­en. Ein getanz­ter Pro­test gegen Gewalt an Frau­en und Mäd­chen – welt­weit. Als Frau­en­be­ra­tungs­stel­le Inne­res Salz­kam­mer­gut neh­men wir die­sen Tag zum Anlass, dar­auf hin­zu­wei­sen, dass Gewalt an Mäd­chen und Frau­en nicht irgend­wo, son­dern mit­ten unter uns, hier im Salz­kam­mer­gut, pas­siert.

90 von Gewalt betrof­fe­ne Frau­en, 754 Bera­tun­gen zum The­ma Gewalt, 40 Anfra­gen für die Frau­en­über­gangs­woh­nung, 11 Emp­feh­lun­gen ins Frau­en­haus– das sind die Fak­ten und Zah­len aus dem Jahr 2020 der Frau­en­be­ra­tungs­stel­le. 90 Frau­en — das sind ein Drit­tel aller in der Bera­tungs­stel­le Rat suchen­den Frau­en und fast die Hälf­te aller Bera­tun­gen in der Bera­tungs­stel­le 2020.

124 Frau­en im Bezirk Gmun­den hat­ten Kon­takt zum Gewalt­schutz­zen­trum OÖ, 72 Poli­zei­ein­sät­ze mit anschlie­ßen­dem Betre­tungs­ver­bot im Bezirk wur­den durch­ge­führt. Erschre­cken­de Zah­len – doch sind die­se Zah­len auch ein Zei­chen dafür, dass vie­le Frau­en auf­ste­hen und häus­li­che Gewalt nicht mehr län­ger ertra­gen wol­len – sie weh­ren sich und wol­len ein Leben – selbst­be­stimmt und frei.

Wir möch­ten Frau­en wei­ter­hin ermun­tern, sich unter­stüt­zen zu las­sen, um aus Gewalt­be­zie­hun­gen aus­zu­stei­gen. Nie­mand hat das Recht, Gewalt an Frau­en und Mäd­chen aus­zu­üben. Wich­tig dabei ist auch Fol­gen­des zu erken­nen: „Gewalt an Frau­en beginnt nicht erst bei kör­per­li­cher Gewalt. Sie beginnt mit Ein­schüch­te­run­gen, Bloß­stel­lun­gen, Mani­pu­la­ti­on und Ver­bo­ten. Sie beginnt dort, wo Gewalt mit Lie­be ver­wech­selt wird. Die Ver­ant­wor­tung für Gewalt an Frau­en liegt bei den Män­nern. Gewalt an Frau­en ist ein Män­ner­pro­blem.“ (Maria Röss­l­hu­mer, Ver­ein auto­no­me Frau­en­häu­ser Öster­reichs)

Bera­tungs­stel­len hel­fen, Schrit­te aus Gewalt­be­zie­hun­gen zu set­zen um wie­der ein Leben in Selbst­be­stimmt­heit und Frei­heit füh­ren zu kön­nen. Die Frau­en­be­ra­tungs­stel­le Inne­res Salz­kam­mer­gut – so wie alle Frau­en­be­ra­tungs­stel­len – sind von der Visi­on einer Welt, in der wir sicher und frei von Unter­drü­ckung und Gewalt leben kön­nen, gelei­tet.

Die Frau­en­be­ra­tungs­stel­le in der Bahn­hof­str. 14, 4820 Bad Ischl, ist Mo – Mi von 8.00 – 12.00 Uhr und Mo – Mi von 13.00 — 15.00 tele­fo­nisch unter 06132 21331 erreich­bar.

