Sieg für Österreich beim Weltcup Skibergsteigen in Flaine (FRA)

Sechs Ath­le­ten und eine Ath­le­tin reis­ten als öster­rei­chi­sches Natio­nal­team nach Frank­reich und erziel­ten sehr gute Ergeb­nis­se am ers­ten Renn­tag.

Das Welt­cup­wo­chen­en­de in dem Retor­ten­dorf Flai­ne (FRA) wur­de heu­te mit dem Indi­vi­du­al Bewerb eröff­net. Das Wet­ter in den fran­zö­si­schen Alpen for­der­te die Ath­le­ten die­ses Wochen­en­de her­aus. Gefrie­ren­de Tem­pe­ra­tu­ren lie­ßen die Stre­cke über Nacht sehr hart wer­den, dazu kam star­ker Wind im Tal und beson­ders am Berg. In der Früh begann es zwar ein wenig zu tau­en, doch die Tem­pe­ra­tu­ren in den höhe­ren Lagen blei­ben nied­rig. Anspruchs­vol­le Abfahr­ten for­dern die Ath­le­ten her­aus. Vie­le aus­ge­schie­de­ne Ath­le­ten bei den Her­ren zeug­ten von einem har­ten Ren­nen.

Sieg für Kärnt­ner Paul Verbnjak

135 Ath­le­ten star­te­ten heu­te im Indi­vi­du­al Race, dar­un­ter auch der Nach­wuchs­sport­ler Paul Verbnjak. Er meis­ter­te den Kurs, in dem fünf Auf­stie­ge, vier Abfahr­ten und drei Tra­ge­pas­sa­gen zu bewäl­ti­gen waren, bra­vou­rös. Verbnjak konn­te bereits beim Start als Schnells­ter weg­kom­men. Er führ­te am ers­ten Anstieg und konn­te sei­nen Vor­sprung bis nach der ers­ten Abfahrt zwi­schen­zei­tig auf 1:10 Minu­ten aus­bau­en. Er gewinnt das Ren­nen vor dem Schwei­zer Robin Bus­sard (+0:58) und dem Spa­ni­er Albert Perez Angles (+2:13).

Paul bewies erneut sein Kön­nen und sagt nach dem Ren­nen über­glück­lich: „Ja, es war schwie­rig bei den Bedin­gun­gen, aber ich konn­te das Ren­nen heu­te per­fekt kon­trol­lie­ren, so wie ich es mir vor­ge­stellt habe.“

Come­back von Salz­bur­ger Jakob Herr­mann

Bereits letz­te Woche in Ver­bier nach sei­nem 16. Platz war sich der Salz­bur­ger sicher: „In Flai­ne hole ich die Top10 nach!“ Wie recht er damit hat­te! Herr­mann lief zu Beginn des Ren­nens auf Platz 10 mit und konn­te wäh­rend des Ren­nens ordent­lich auf­ho­len. Er holt deut­lich auf und finis­hed auf Platz 7 mit genau 3 Sekun­den Rück­stand auf den Ita­lie­ner Matteo Eyd­al­lin. Sein Come­back scheint sehr gut zu lau­fen.

Der Salz­bur­ger Ski­berg­stei­ger ist nach dem Ren­nen stolz: „Das Ren­nen war wun­der­schön! Ich hab´ heu­te kei­ne Feh­ler gemacht, beim Wech­seln funk­tio­nier­te alles und hin­ten hin­aus konn­te ich sogar noch Gas geben!“

Top-Plat­zie­run­gen für Öster­reich

Auch die ande­ren Ath­le­ten des öster­rei­chi­schen Natio­nal­teams zeig­ten heu­te gute Leis­tun­gen. Der Tiro­ler Andre­as May­er hat­te einen guten Lauf und war nach der ers­ten Abfahrt als Vier­ter im Ren­nen. Er schafft es in die Top10 und belegt Platz 8 (+3:36).

„Ich konn­te vom Start aus recht gut mit­ge­hen, aber hab im Ziel­sprint lei­der zu viel ver­lo­ren.“ Sagt Andre­as May­er zu sei­ner den­noch zufrie­den­stel­len­den Plat­zie­rung.

Der Stei­rer Juli­an Trit­scher schaff­te es in die Top20, er beleg­te Platz 17 (+7:01). Der Vor­arl­ber­ger Dani­el Ganahl lief auf Rang 17 (+6:24), der Ober­ös­ter­rei­cher Chris­ti­an Hoff­mann been­de­te mit Platz 25. Die ein­zi­ge Öster­rei­che­rin, die bei die­sem Indi­vi­du­al teil­nahm, die Tiro­le­rin Ste­pha­nie Kröll, been­de­te mit dem 15. Platz (+10:35).

Gro­ße Erwar­tun­gen für den mor­gi­gen Sprint Bewerb

Die größ­ten Erwar­tun­gen sind an den Vor­arl­ber­ger Dani­el Zugg gerich­tet, der nach sei­nen som­mer­li­chen Ver­let­zun­gen wie­der nahe­zu in sei­ner Top­form ist. Auch in die Nach­wuchs­klas­se wer­den für den mor­gi­gen Sprint­be­werb gro­ße Hoff­nun­gen gesetzt. Der Sprint zählt zu May­ers Lieb­lings­dis­zi­pli­nen. Er ist hoch­mo­ti­viert für den mor­gi­gen Sprint. Auch Paul Verbnjak könn­te mor­gen noch­mal ein gutes Ergeb­nis erzie­len.

Sicher­heit und COVID-19 Maß­nah­men

Die Ren­nen wer­den ver­ant­wor­tungs­voll in Über­ein­stim­mung mit den Anti-Covid-Maß­nah­men der ISMF durch­ge­führt. Jede Per­son, die an der Ver­an­stal­tung teil­nimmt, hat die Ver­pflich­tung, einen ent­spre­chen­den COVID-19_­Test zu absol­vie­ren. So wird die Sicher­heit der Mit­ar­bei­ter und Mit­ar­bei­te­rin­nen sowie Ath­le­ten und Ath­le­tin­nen gewähr­leis­tet.

Sprint Race folgt mor­gen

Mor­gen folgt für die Ath­le­ten und Ath­le­tin­nen das Sprint Race. Wir wer­den wie in gewohn­ter Wei­se wäh­rend des Ren­nens einen LIVE-Ticker auf www.skimo.at betreu­en und im Anschluss an das Ren­nen mit­tels einer Pres­se­aus­sen­dung berich­ten.

Alle detail­lier­ten Ergeb­nis­se des heu­ti­gen Indi­vi­du­al Race sind auf www.skimo.at zu fin­den.

Foto: Mau­ri­zio Tor­ri