Tödlicher Unfall nach Felsräumungsarbeiten

Bei der Bege­hung nach dem Fels­sturz auf der B145 ver­gan­ge­ne Nacht kam es bei der Bege­hung mit den Geo­lo­gen zu einem tra­gi­schen Unglück. Ein Mit­ar­bei­ter der Stra­ßen­meis­te­rei Bad Ischl stürz­te auf dem Weg tal­ab­wärts und erlitt töd­li­che Ver­let­zun­gen.



Auf der Salz­kam­mer­gut­stra­ße B145 kam es in den frü­hen Mor­gen­stun­den zu meh­re­ren Stein­schlä­gen. Die Sper­rung der Stra­ße wur­de umge­hend ein­ge­lei­tet. Anschlie­ßend erfolg­te eine Bege­hung der Geo­lo­gen, bei der auch Mit­ar­bei­ter der Stra­ßen­meis­te­rei Bad Ischl dabei waren. Von Sei­ten der Stra­ßen­meis­te­rei wur­den Fels­räum­ar­bei­ten vor­ge­nom­men, bei denen alle Mit­ar­bei­ter gesi­chert waren. Beim Wech­sel des Stand­or­tes wur­de der Weg tal­ab­wärts ange­tre­ten. Hier­bei kam ein Stra­ßen­er­hal­tungs­fach­mann unglück­lich zu Fall und ver­un­glück­te töd­lich.

„In tie­fer Betrof­fen­heit erreich­te uns heu­te die Nach­richt, dass ein Mit­ar­bei­ter der Stra­ßen­meis­te­rei Bad Ischl, im Anschluss an Fels­räum­ar­bei­ten, töd­lich ver­un­glück­te. Wir sind erschüt­tert über die­sen tra­gi­schen Unfall. Unse­re Gedan­ken in die­sen dunk­len Stun­den sind bei der Fami­lie des Ver­stor­be­nen“, so Lan­des­haupt­mann Mag. Tho­mas Stel­zer und Lan­des­rat Mag. Gün­ther Stein­kell­ner.

Quel­le: Land OÖ