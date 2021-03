Abschluss des letzten Studiengangs Pflegewissenschaft 2in1-Modell

Am Frei­tag, den 19. März 2021 erhiel­ten 19 Absol­ven­tIn­nen ihr Diplom in der Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge an der Schu­le für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge (GuKPS) am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck.

Das Bache­lor­stu­di­um Pfle­ge­wis­sen­schaft 2in1-Modell war eine dua­le Aus­bil­dung, wel­che von der OÖ Gesund­heits­hol­ding in Koope­ra­ti­on mit der Para­cel­sus Medi­zi­ni­schen Pri­vat­uni­ver­si­tät Salz­burg (PMU) ange­bo­ten wur­de. In der sie­ben Semes­ter dau­ern­den Aus­bil­dung waren Theo­rie und Pra­xis eng ver­knüpft. Die Stu­die­ren­den konn­ten so zu pro­fes­sio­nel­len und hand­lungs­kom­pe­ten­ten Pfle­ge­kräf­ten mit wis­sen­schaft­li­cher Exper­ti­se aus­ge­bil­det wer­den.

Mit März 2021 lief die­ses Aus­bil­dungs­mo­dell nun aus und die letz­ten 19 Absol­ven­tIn­nen erhiel­ten am 19. März 2021 ihr Diplom per­sön­lich über­reicht. Der Direk­tor der GuKPS Vöck­la­bruck, Mag. Franz Stadl­mann, konn­te eine Absol­ven­tin zu ihrem aus­ge­zeich­ne­ten Erfolg beglück­wün­schen und zehn wei­te­re zu ihrem Abschluss mit gutem Erfolg. „Auch wenn wir auf­grund der der­zei­ti­gen Situa­ti­on die Diplo­me in kei­ner Fei­er­stun­de per­sön­lich über­rei­chen kön­nen, möch­ten wir den Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten ganz herz­lich zu die­ser tol­len Leis­tung gra­tu­lie­ren und wün­schen alles Gute für die beruf­li­che und per­sön­li­che Zukunft“, zeig­ten sich Mag. Karl Leh­ner, Mit­glied der Geschäfts­füh­rung der OÖ Gesund­heits­hol­ding, und Mag.a Mar­ti­na Bruck­ner, Lei­te­rin der Schu­len der OÖ Gesund­heits­hol­ding, stolz.

Erfreu­lich ist, dass auch heu­er wie­der zahl­rei­che Absol­ven­tIn­nen den Kli­ni­ken der Gesund­heits­hol­ding erhal­ten blei­ben und ihre in der Aus­bil­dung erwor­be­nen Fähig­kei­ten und Kom­pe­ten­zen für die Pati­en­tIn­nen ein­brin­gen.

Foto: OÖG