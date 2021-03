Alkolenker verursachte Verkehrsunfall

Ein betrun­ke­ner Motor­rad­fah­rer ist Sonn­tag­nach­mit­tag mit einem abbie­gen­den Auto kol­li­diert. Sein Bei­fah­rer wur­de ver­letzt.

Ein 54-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den fuhr am 28. März 2021 gegen 16 Uhr mit sei­nem Pkw im Orts­ge­biet von Pins­dorf auf der Gmund­ner Stra­ße Rich­tung Gmun­den. Zum sel­ben Zeit­punkt lenk­te ein 17-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den ein nicht zum Ver­kehr zuge­las­se­nes Motor­rad in die­sel­be Fahrt­rich­tung. Am Sozi­us befand sich ein 18-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den.

Als der 54-Jäh­ri­ge in die Ein­fahrt eines Hau­es ein­bog, kol­li­dier­te der 17-jäh­ri­ge Moped­fah­rer mit dem Auto. Die bei­den Len­ker blie­ben unver­letzt. Der 18-Jäh­ri­ge wur­de unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt und mit der Ret­tung in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den ein­ge­lie­fert.

Motor­rad­fah­rer war betrun­ken

Der Zwei­rad­len­ker besaß nur einen Mopedaus­weis und kei­nen Füh­rer­schein für die ent­spre­chen­de Fahr­zeug­klas­se. Ein bei ihm durch­ge­führ­ter Alko­mat­test ergab 1,04 Pro­mil­le. Der Mopedaus­weis wur­de ihm abge­nom­men.