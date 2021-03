Fahrzeugbergungen in Altmünster — auch Polizei blieb hängen

Der star­ke Schnee­fall hat am Sams­tag dafür gesorgt, dass 9 Autos am Anstieg in Rich­tung „Auf der Edt“ hän­gen blie­ben und den Ver­kehrs­weg blo­ckier­ten. Dar­un­ter auch ein Ein­satz­fahr­zeug der Poli­zei, das zu die­sem Ein­satz geru­fen wur­de.

Die Feu­er­wehr Alt­müns­ter wur­de mit den Kame­ra­den der Feu­er­wehr Reindl­mühl alar­miert, um den Fahr­zeu­gen ein siche­res Wei­ter­kom­men zu ermög­li­chen und den wich­ti­gen Ver­kehrs­weg wie­der frei­zu­ma­chen. Da die Fahr­bahn­ver­hält­nis­se dafür sorg­ten, dass es spie­gel­glatt war, muss­ten die PKW erst gegen abrut­schen gesi­chert wer­den.

Nach­dem 2 Schnee­pflü­ge die Stra­ße räum­ten und mit Streu­salz wie­der grif­fig mach­ten, konn­ten die gesi­cher­ten Fahr­zeu­ge zu Tal gebracht wer­den. Die ande­ren haben die Fahrt aus eige­ner Kraft wie­der fort­ge­setzt. Für die Ber­ge­ar­bei­ten muss­te die Stra­ße kom­plett gesperrt wer­den. Etwa 2 Stun­den stan­den die Feu­er­wehr Alt­müns­ter und die Feu­er­wehr Reindl­mühl mit 7 Fahr­zeu­gen und 32 Ein­satz­kräf­ten im Ein­satz, berich­tet die Feu­er­wehr.

Bericht und Fotos: www.feuerwehr-altmuenster.at