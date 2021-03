Gratulation zum 90sten Geburtstag

Poli­tik und Wirt­schaft bedank­ten sich bei Franz Max­wald

Am 27.2. hat Franz Max­wald sei­nen 90sten Geburts­tag gefei­ert. Zum run­den Geburts­tag und zu sei­nem Lebens­werk gra­tu­lier­ten ihm Ver­tre­ter der Gemein­de Ohls­dorf – Bür­ger­meis­te­rin Chris­ti­ne Eis­ner und Obmann des Wirt­schafts­bun­des und Vize­bür­ger­meis­ter Peter Schern­ber­ger, sowie Ver­tre­ter der WKO Gmun­den – Obmann Mar­tin Ettin­ger und Lei­ter Robert Ober­frank recht herz­lich!

Franz hat das Unter­neh­men mit sei­nem Bru­der sehr erfolg­reich geführt. Die „Gebrü­der Max­wald“ sind nicht nur flot­te Bur­schen, son­dern auch sehr krea­tiv, ein­falls­reich und inno­va­tiv. „Die WKO Gmun­den freut sich sehr, sol­che lang­jäh­ri­gen Unter­neh­mer mit der Erfah­rung und dem Erfin­der­geist im Bezirk zu haben!“ freu­en sich Mar­tin Ettin­ger und Robert Ober­frank.

Zahl­rei­che Pro­jek­te hat er in sei­ner Lauf­bahn ver­wirk­licht und auch eige­ne Paten­te ange­mel­det. Um nur ein paar Pro­jek­te her­vor­zu­he­ben:

— Mit einem selbst umge­bau­ten Auto wur­de nach dem Krieg ein Taxi-Unter­neh­men gestar­tet.

— Die Ent­wick­lung der „legen­dä­ren“ Rau­pen­ket­te für Rau­pen­fahr­zeu­ge wur­de sogar bis nach Indo­ne­si­en mit einem STEYR-Trak­tor gelie­fert.

— Es wur­den auch Ach­sen, Anhän­ger, Maschi­nen­bau / Forst­ma­schi­nen­bau, Seil­win­den… ent­wi­ckelt. Dafür haben sie auch meh­re­re Paten­te ange­mel­det, wie z.B. MAWA-Rau­pen­ket­ten, SCHEI­BEN­BREM­SE bei Forst­seil­win­den,…

Wer neu­gie­rig ist, kann die gan­ze Fir­men-Erfolgs­ge­schich­te auf der Home­page www.maxwald.at nach­le­sen und sich über Neu­hei­ten infor­mie­ren.

Franz war als Funk­tio­när vie­le Jah­re aktiv in der Wirt­schafts­kam­mer OÖ tätig (als Ober­meis­ter der Schlos­ser und Mit­glied des Innungs­aus­schus­ses der Schlos­ser). Aber auch bei der RAI­BA und der Gemein­de Ohls­dorf hat er sich stets tat­kräf­tig enga­giert. Sport und Frei­zeit lag ihm sehr am Her­zen. So ist er ein Grün­dungs­mit­glied der Sport-Uni­on Ohls­dorf, Mit­glied der katho­li­schen Män­ner­be­we­gung und seit sei­ner Jugend bei der FF-Ohls­dorf. Jung hält ihn das Jagen, Sau­na­gän­ge, Schwim­men und das Rei­sen. Vor allem die jähr­li­chen Som­mer­rei­sen nach Ita­li­en.

Die Pen­si­on hat ihn nicht abge­hal­ten, täg­lich im Betrieb wei­ter­hin mit Rat und Tat zur Sei­te zu ste­hen. Es gab kei­ne Ver­an­stal­tun­gen der WKOÖ, Feu­er­wehr,… die er aus­ge­las­sen hat – bis jetzt CORO­NA unser aller Leben „ein­schränkt“ bzw. ver­än­dert hat!

Franz freut sich ganz beson­ders über das heu­ri­ge Fir­men­ju­bi­lä­um: 250 Jah­re MAX­WALD Die Seil­win­den-Schmie­de seit 1771! „Das ober­ös­ter­rei­chi­sche Fami­li­en­un­ter­neh­men MAX­WALD wur­de 1771 als Huf- und Wagen­schmie­de in Ohls­dorf bei Gmun­den gegrün­det. Heu­te in 11. Genera­ti­on geführt und pro­du­ziert immer am glei­chen Stand­ort: Forst­ma­schi­nen / Forst­seil­win­den…, Ber­ge­tech­nik / Ber­ge­seil­win­den…, Son­der­seil­win­den die welt­weit expor­tiert wer­den“.

Foto: MAX­WALD-Maschi­nen Gesell­schaft m.b.H.