GRÜNE Gmunden: Hört auf die Frauen

Der Inter­na­tio­na­le Frau­en­tag wird einer­seits zum Frau­en­kampf­tag erklärt, ande­rer­seits wer­den wohl­wol­lend Blüm­chen ver­teilt. Das mag wider­sprüch­lich erschei­nen – was ist die grund­le­gen­de Bot­schaft?

Ein Blick auf das poli­ti­sche Par­kett zeigt, dass in den Gre­mi­en aller Ebe­nen Frau­en noch immer stark unter­re­prä­sen­tiert sind. Ein Blick auf die Kli­ma­schutz­be­we­gun­gen lie­fert ein ganz ande­res Bild: Dort sind Frau­en über­durch­schnitt­lich aktiv. Gre­ta Thun­berg ist die Iko­ne der Fri­days For Future Bewe­gung, auch Fri­days For Future Gmun­den besteht vor­ran­gig aus enga­gier­ten jun­gen Frau­en. In Öster­reich mahnt Hel­ga Kromb-Kolb als gestan­de­ne Exper­tin mit ein­dring­li­chen Wor­ten und Leo­no­re Gewess­ler macht als tat­kräf­ti­ge Minis­te­rin unser Land kli­ma­fit.

Mar­ti­na Prechtl-Grund­nig, Geschäfts­füh­re­rin vom Dach­ver­band Erneu­er­ba­re Ener­gie Öster­reich, sieht für den Kampf gegen die Kli­ma­kri­se zwei Ansät­ze: Tech­nik und Ver­hal­tens­an­pas­sung. „Kei­ner die­ser Wege allein führt zum Ziel. Bei­de müs­sen gegan­gen wer­den, damit wir wirk­sa­men Kli­ma­schutz rea­li­sie­ren kön­nen,“ betont Mar­ti­na Prechtl-Grund­nig.

Kli­ma­schutz aus Frau­en­hand

Geleb­ter Kli­ma­schutz geht uns alle an, er betrifft das täg­li­che Ver­hal­ten, die täg­li­chen Ent­schei­dun­gen. Auch in die­sem Bereich haben die Frau­en ihre Nase vorn: Der VCÖ hat her­aus­ge­fun­den, dass Frau­en im Schnitt deut­lich kli­ma­freund­li­cher mobil sind als Män­ner, sie fah­ren weni­ger mit dem Auto und gehen mehr zu Fuß.

„Folgt dem Vor­bild und dem Ein­satz der Frau­en!“ plä­diert die Grü­ne Bür­ger­meis­ter-Kan­di­da­tin Uli Feicht­in­ger. „Frau­en sind bereit und gewillt, Ver­ant­wor­tung zu über­neh­men! Sie wol­len mit­re­den, mit­ge­stal­ten, mit­ent­schei­den und poli­ti­sche Rah­men­be­din­gun­gen für das Wohl unse­rer Gesell­schaft und für das Wohl unse­rer Nach­kom­men schaf­fen.“ Frau­en haben erkannt, dass rasche wirk­sa­me Kli­ma­schutz-Maß­nah­men die ent­schei­dends­ten poli­ti­schen Fak­to­ren sind. „Die wis­sen­schaft­li­chen Erkennt­nis­se sind ein­deu­tig: Wir müs­sen heu­te han­deln, um die Lebens­grund­la­ge für mor­gen zu schüt­zen. Dafür set­zen sich Frau­en welt­weit und in Gmun­den ein. Hören wir end­lich auf sie!“, erklärt Uli Feicht­in­ger.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: Tech­nik und Ver­hal­tens­an­pas­sung

Der Pfad der Tech­nik führt u.a. über alter­na­ti­ve Antriebs­sys­te­me im Ver­kehr, Tech­no­lo­gien für erneu­er­ba­re Ener­gie­ge­win­nung, Abfall­ma­nage­ment bis hin zu Geo Engi­nee­ring. Ver­hal­tens­an­pas­sung beinhal­tet das Mobi­li­täts- und Kon­sum­ver­hal­ten, effi­zi­en­ten Ener­gie­ein­satz, kli­ma­scho­nen­de Ernäh­rung, Abfall­ver­mei­dung.