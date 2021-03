ÖBB-Lehrlinge schmiedeten Haken für jahrhundertalte Grabplatten

Att­nan­ger Lehr­lin­ge hel­fen mit, das wich­ti­ge Kul­tur­gü­ter in St. Flo­ri­an erhal­ten blei­ben

In St. Flo­ri­an befin­det sich unter der Stifts­ba­si­li­ka die Gruft, in der bis zum Jahr 1780 die Augus­ti­ner Chor­her­ren ihre letz­te Ruhe­stät­te fan­den (seit­her ist der Pries­ter­fried­hof gegen­über vom Haupt­por­tal der Stifts­ba­si­li­ka die letz­te Ruhe­stät­te der Chor­herrn). Die Prä­la­ten wer­den heu­te noch in der Gruft bestat­tet. Unter der Bruck­ner­or­gel befin­det sich auch das Grab von Anton Bruck­ners (1824 — 1896). Bei einem Besuch von Att­nang-Puch­hei­mern im Stift St. Flo­ri­an im Jahr 2020 wur­de Hel­mut Kapel­ler auf die kaput­ten Haken auf­merk­sam, die die alten Grab­plat­ten in ihrer Posi­ti­on hiel­ten.

Eini­ge Plat­ten waren auch schon her­un­ter­ge­fal­len und zer­bro­chen. Er bot sei­nem Freund Propst Johann Holz­in­ger an, hier zu hel­fen. Nach einem Lokal­au­gen­schein der Ver­ant­wort­li­chen der ÖBB-Lehr­werk­stät­te Att­nang-Puch­heim schmie­de­ten Lehr­lin­ge des ers­ten Lehr­jah­res rund vier Wochen lang 300 Haken nach den Vor­ga­ben des Bun­des­denk­mal­am­tes. Am 17. März 2021 war es dann soweit. Die geschmie­de­ten Haken wur­den in der Gruft des Stif­tes, an Propst Johann Holz­in­ger und Stifts­de­chant Wer­ner Grad von Lehr­lin­gen, dem Aus­bild­ner Tobi­as Rie­der und den Stand­ort­lei­ter der ÖBB-Lehr­werk­stät­te Att­nang-Puch­heim Jörg Schus­ter­bau­er über­ge­ben. Vor­aus­sicht­lich noch heu­er im Früh­jahr wer­den die von Stein­metz Ger­hard Fraun­dor­fer restau­rier­ten Grab­plat­ten in der Gruft mit den neu­en Hacken ange­bracht.

Foto: Hel­mut Kapel­ler