Ohlsdorf entwickelt innovativen Schulstandort

Die Mit­tel­schu­le Ohls­dorf erfreut sich gro­ßer Beliebt­heit bei den Schü­le­rin­nen und Schü­lern, die Volks­schu­le Ohls­dorf platzt aus allen Näh­ten und hat Sanie­rungs­be­darf. Des­halb hat man sich in der Gemein­de Ohls­dorf schon vor Jah­ren über­legt, einen gemein­sa­men Schul­stand­ort zu ent­wi­ckeln. Auf Grund der Coro­na-Maß­nah­men hat sich alles etwas hin­ge­zo­gen, doch nun konn­ten in gemein­sa­men Online-Work­shops mit den Leh­re­rin­nen und Leh­rern und den Pla­nern die Rah­men­be­din­gun­gen für einen gemein­sa­men Schul­stand­ort defi­niert wer­den. Bür­ger­meis­te­rin Chris­ti­ne Eis­ner ist guter Din­ge, dass bald mit der Umset­zung begon­nen wer­den kann: „Auf Grund der bis­he­ri­gen Gesprä­che wird nun ein päd­ago­gi­sches Raum­buch und eine Grob­kos­ten­schät­zung für den gemein­sa­men Schul­stand­ort in Ohls­dorf erstellt. Die­se Unter­la­gen wer­den wir dem Land OÖ vor­le­gen, damit wir den Bau- und Finan­zie­rungs­plan fixie­ren kön­nen.“

Eine wich­ti­ge Basis für die wei­te­ren Ent­schei­dun­gen soll eine gro­ße Fami­li­en­be­fra­gung bil­den, die die­ser Tage an alle Haus­hal­te mit Kin­dern von 0 bis 10 Jah­ren ergeht. „Bit­te unter­stüt­zen Sie unse­re Pla­nun­gen und mel­den Sie uns über die Fami­li­en­be­fra­gung zurück, wel­chen Betreu­ungs­be­darf Sie für Ihre Kin­der in den nächs­ten Jah­ren haben wer­den“, wen­det sich Bür­ger­meis­te­rin Chris­ti­ne Eis­ner an die Ohls­dor­fer Fami­li­en. Mit den Fra­ge­bö­gen soll erho­ben wer­den, ob die Zahl der Kin­der­be­treu­ungs­plät­ze in Ohls­dorf mit­tel­fris­tig wei­ter­hin aus­ge­baut wer­den muss und wie die Betreu­ung der Schü­le­rin­nen und Schü­ler in Zukunft aus­se­hen soll. Wahr­schein­lich wird die Schü­ler­be­treu­ung in Zukunft näm­lich direkt in der Schu­le statt­fin­den und zwar nicht nur für Volks­schul­kin­der, son­dern auch für Mit­tel­schü­ler, wenn der Bedarf dafür gege­ben ist. „Wir müs­sen vor Beginn der Detail­pla­nung für das Schul­zen­trum klä­ren, wie die Schü­ler­be­treu­ung in Zukunft aus­se­hen soll, denn so kön­nen die ent­spre­chen­den Räu­me ein­ge­plant wer­den, damit sich die Kin­der in der Betreu­ung wohl­füh­len“, erklärt Bür­ger­meis­te­rin Eis­ner.

Kin­der­gar­ten­ein­schrei­bung heu­er ein­mal anders

Da eine Ein­schrei­bung in den Kin­der­be­treu­ungs­ein­rich­tun­gen heu­er auf Grund der Coro­na-Bestim­mun­gen nicht mög­lich ist, hat sich die Gemein­de Ohls­dorf in Abspra­che mit der Pfarr­ca­ri­tas dazu ent­schie­den, die Anmel­dungs­for­mu­la­re für die Kin­der­be­treu­ungs­ein­rich­tun­gen gemein­sam mit dem Fami­li­en­fra­ge­bo­gen aus­zu­schi­cken. Die­se sind bis spä­tes­tens 20.3.2021 im Gemein­de­amt abzu­ge­ben. Fami­li­en, die erst im Lauf des Jah­res nach Ohls­dorf zie­hen wer­den und einen Kin­der­be­treu­ungs­platz brau­chen, sol­len sich daher bit­te umge­hend an das Gemein­de­amt Ohls­dorf per Mail an gemeinde@ohlsdorf.ooe.gv.at oder tele­fo­nisch bei Frau Ani­ta Kra­na­wet­ter, Tel. 07612/47255–10 mel­den.

Foto: Gemein­de Ohls­dorf