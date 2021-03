Palmweihe der Pfarre Gschwandt am Palmsonntag

Dank des groß­ar­ti­gen Wet­ters konn­te heu­te am Palm­sonn­tag 28.3.2021 ein (fast) nor­ma­ler Got­tes­dienst mit Palm­wei­he trotz Coro­na am Sport­platz der UNI­ON Gschwandt abge­hal­ten wer­den. Natür­lich unter Ein­hal­tung der Coro­na Abstands­re­geln fand sich eine gro­ße Pfarr­ge­mein­de am Sport­platz ein und wur­de von Pfarr­as­sis­ten­tin Anna-Maria MARSCH­NER herz­lich begrüßt. Mit die­sem Got­tes­dienst wur­de die Oster­wo­che qua­si ein­ge­läu­tet. Die musi­ka­li­sche Beglei­tung der hei­li­gen Mes­se hat­ten vier Sän­ger­rin­nen des Kir­chen­chors Gschwandt und Orgel­mu­sik von Pro­fes­sor Wal­ter KIE­NES­BER­GER inne und sorg­ten so für einen fei­er­li­chen Rah­men.

Mit gro­ßer Freu­de durf­ten auch die Erst­kom­mu­ni­ons­kin­der der Musik­volks­schu­le Gschwandt und alle Kids der Gschwandt­ner Fami­li­en aktiv an der Mess­fei­er direkt vor dem Altar teil­neh­men. Für eine Stun­de hat­te man das Gefühl wie­der im All­tag ange­kom­men zu sein und konn­te ein­mal die schwie­ri­ge Situa­ti­on weg­blen­den. Am Ende der schö­nen und beweg­ten Mess­fei­er bedank­te sich Frau MARSCH­NER bei allen, die zum Gelin­gen bei­getra­gen haben, beson­ders aber bei den Hel­fern der Uni­on Gschwandt mit Obmann Micha­el-Jacky UHL, die den Sport­platz Gschwandt zur Ver­fü­gung stell­ten. Dann mach­ten sich die Mess­be­su­cher mit ihren geweih­ten Palm­bu­schen auf den Heim­weg und brach­ten sie ent­we­der in‘s eige­ne Heim, auf den Fried­hof, auf die Fel­der und auch in die Stal­lun­gen in ihren Bau­ern­hö­fen, um den Segen dort auch ein­brin­gen zu kön­nen.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTO­PRESS