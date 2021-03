Sonnenbrille tragen, Augenlicht bewahren

Wich­ti­ger Schutz auch im Früh­jahr

VÖCK­LA­BRUCK. Das herr­li­che Früh­lings­wet­ter lockt die Men­schen wie­der ver­mehrt nach drau­ßen. Die Spa­zier­gän­ge wer­den län­ger, Gär­ten und Bal­ko­ne wer­den aus dem Win­ter­schlaf geholt und in der Mit­tags­zeit winkt schon das eine oder ande­re Son­nen­bad. Dabei den­ken vie­le nicht an die oft schon im Früh­jahr star­ke UV-Strah­lung, vor der sie ihre Haut und ins­be­son­de­re auch die Augen schüt­zen soll­ten. Eine gute Son­nen­bril­le kann vor fol­gen­rei­chen Schä­den an Horn­haut und Lin­se bewah­ren.

„Weil die UV-Strah­lung für Men­schen nicht sicht­bar ist, den­ken vie­le nicht dar­an, dass sie schon bei weni­ger inten­si­vem Son­nen­licht sehr hoch sein kann. Ein effi­zi­en­ter Schutz ist daher auch im Früh­jahr über­aus wich­tig“, sagt Prim.a Dr.in Tina Aste­cker, Lei­te­rin der Abtei­lung für Augen­heil­kun­de und Opto­me­trie am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck. „Beson­de­re Vor­sicht ist bei Wan­de­run­gen in den Ber­gen oder Spa­zier­gän­gen am Was­ser gebo­ten, weil die UV-Strah­len dort reflek­tiert und dadurch inten­si­viert wer­den.“ Beson­ders sen­si­bel ist die Horn­haut von Kin­dern, Men­schen ab dem 40. Lebens­jahr und Per­so­nen mit hel­len Augen. Doch auch weni­ger gefähr­de­te Grup­pen soll­ten im Frei­en Son­nen­bril­le tra­gen, da lebens­lan­ge unge­schütz­te Son­nen­ein­strah­lung auch zu lang­fris­ti­gen Netz­haut­schä­den füh­ren kann.

Son­nen­brand am Auge: Oft harm­los, aber manch­mal mit schwer­wie­gen­den Fol­gen

Kommt es zu einem Son­nen­brand am Auge, ist das in ers­ter Linie läs­tig und schmerz­haft. „Betrof­fe­ne kla­gen oft über schmer­zen­de, jucken­de, gerö­te­te, trä­nen­de, licht­emp­find­li­che oder im Seh­ver­mö­gen ein­ge­schränk­te Augen“, weiß Tina Aste­cker.

Es besteht aber die Gefahr, dass die Horn­haut vor allem bei wie­der­hol­tem Auf­tre­ten dau­er­haft geschä­digt wird. Die Fol­gen kön­nen eine chro­ni­sche Augen­tro­cken­heit, erhöh­tes Krebs­ri­si­ko der Augen­ober­flä­chen oder ver­min­der­tes Seh­ver­mö­gen bis hin zur Erblin­dung durch Lin­sen- und Netz­haut­schä­den sein.

Als Ers­te-Hil­fe-Maß­nah­me emp­fiehlt die Medi­zi­ne­rin, sofort küh­len­de Pads auf­zu­le­gen, jeden wei­te­ren Reiz, etwa durch Rei­ben oder Kon­takt­lin­sen, zu ver­mei­den und bis zum Abklin­gen der Sym­pto­me auf Son­ne zu ver­zich­ten. Auch kön­nen Augen­ärz­tin bzw. Augen­arzt schmerz­lin­dern­de Medi­ka­men­te und rege­ne­rie­ren­de Sal­ben ver­schrei­ben. „In den meis­ten Fäl­len legen sich die Beschwer­den nach weni­gen Tagen, den­noch soll­ten Betrof­fe­ne immer medi­zi­ni­schen Rat ein­ho­len, um Schä­di­gun­gen aus­zu­schlie­ßen“, so Prim.a Aste­cker.

Tipps für den Son­nen­bril­lenkauf

Auch für den Kauf einer hoch­wer­ti­gen Son­nen­bril­le hat sie gute Tipps: „Las­sen Sie sich im Fach­han­del bera­ten und ach­ten Sie immer auf den Hin­weis ‚UV400‘ oder ‚100 Pro­zent UV-Schutz‘. Nur so kön­nen Sie sicher sein, dass die Bril­le das schäd­li­che kurz­wel­li­ge Licht bis zu einer Wel­len­län­ge von 400 Nano­me­tern her­aus­fil­tert. Außer­dem soll­te die Bril­le mög­lichst wenig Infra­rot­licht durch­las­sen und je nach Anwen­dungs­be­reich genü­gend Licht absor­bie­ren. Der UV-Schutz hat nichts mit dem Tönungs­grad der Glä­ser zu tun, die Tönung fun­giert ledig­lich als Blend­schutz, der z. B. im Stra­ßen­ver­kehr wich­tig ist und vom eige­nen Emp­fin­den und der Strah­lungs­in­ten­si­tät (Schnee, Sand, Was­ser) abhängt. Ach­ten Sie beim Kauf auf hoch­wer­ti­ge Glä­ser mit ver­zer­rungs­frei­em Schliff, da min­der­wer­ti­ge Glä­ser bei län­ge­rem Tra­gen Kopf­schmer­zen oder Augen­bren­nen ver­ur­sa­chen kön­nen.“

