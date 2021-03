Unbe­kann­te Täter ver­stopf­ten am 3. März 2021 gegen 19:30 Uhr die öffent­li­che Toi­let­te in der Kur­saal­gas­se in Gmun­den mit Klo­pa­pier und setz­ten es in Brand.

Es kam zu einer star­ken Rauch­ent­wick­lung. Das Feu­er wur­de von einem Spa­zier­gän­ger ent­deckt, der die Ein­satz­kräf­te ver­stän­dig­te. Die ent­stan­de­ne Scha­dens­hö­he steht der­zeit noch nicht fest. Zeu­gen wer­den ersucht, sich bei der Poli­zei in Gmun­den, Tel. 059133/4100, zu mel­den.