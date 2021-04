Caritas-Erholungstage

Urlaubs­zu­schuss des Lan­des OÖ nut­zen

Ange­hö­ri­ge zu pfle­gen, ist eine Her­aus­for­de­rung. Coro­na sorgt dabei für eine zusätz­li­che Belas­tung. Die Cari­tas bie­tet von 14. bis 18. Juni im SPES-Hotel Schlier­bach sowie von 21. bis 25. Juni im Cur­haus Bad Mühl­la­cken Erho­lungs­ta­ge an. Teil­neh­men kön­nen alle Per­so­nen, die Ange­hö­ri­ge zu Hau­se betreu­en. Hat der Ange­hö­ri­ge mind. Pfle­ge­stu­fe 3, dann ist ein Zuschuss bis zu 225 Euro vom Land OÖ. mög­lich. Anmel­dun­gen sind bis 18. Mai unter 0676 8776 2440 mög­lich.

Pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge erbrin­gen täg­lich enor­me Leis­tun­gen und ver­ab­säu­men gleich­zei­tig oft, Hil­fe in Anspruch zu neh­men und auf die eige­ne Gesund­heit zu schau­en. Aus die­sem Grund bie­tet die Cari­tas-Ser­vice­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge seit vie­len Jah­ren Erho­lungs­ta­ge an, wo die per­sön­li­chen Kraft­re­ser­ven wie­der auf­ge­tankt wer­den kön­nen. „Bei den Erho­lungs­ta­gen kön­nen die Teil­neh­men­den nicht nur aus­span­nen und auf ande­re Gedan­ken kom­men. Der Urlaub soll auch Ener­gie­quel­le für die Zeit danach sein, des­halb gibt es ein the­ma­tisch pas­sen­des Pro­gramm“, erklärt Hele­ne Krei­ner-Hofin­ger, Ansprech­per­son bei der Cari­tas für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge im Bezirk Gmun­den. Dazu gehö­ren gemein­sa­me Wan­de­run­gen, vie­le Mög­lich­kei­ten für Gesprä­che, Ein­la­dun­gen zu Mor­gen­gym­nas­tik, Sin­gen, Tan­zen, Spie­len und ande­res mehr. Die Urlau­be­rIn­nen kön­nen selbst ent­schei­den, ob und an wel­chen Ange­bo­ten sie teil­neh­men.

Gemein­sa­mer Urlaub mit der/dem Pfle­ge­be­dür­fi­gen

Pfle­gen­de und Pfle­ge­be­dürf­ti­ge kön­nen gemein­sam eini­ge Genuss­ta­ge in Bad Mühl­la­cken ver­brin­gen. Bei Bedarf kön­nen die pfle­ge­be­dürf­ti­gen Men­schen dabei im benach­bar­ten Senio­ren­heim St. Tere­sa in der Kurz­zeit­pfle­ge unter­ge­bracht wer­den, sodass die Ange­hö­ri­gen ent­spann­te Tage ver­brin­gen und am Pro­gramm teil­neh­men kön­nen. „Bei den Erho­lungs­ta­gen sorgt der Aus­tausch mit Men­schen, die in der­sel­ben Situa­ti­on sind, für eine per­sön­li­che Stär­kung“, weiß Hele­ne Krei­ner-Hofin­ger aus Erfah­rung. Die Cari­tas-Mit­ar­bei­te­rin rät allen pfle­gen­den Ange­hö­ri­gen, die­se Aus­zeit zu nut­zen. Für den Erho­lungs­ur­laub kön­nen Teil­neh­men­de, die zu Hau­se einen Ange­hö­ri­gen mit Pfle­ge­stu­fe 3 oder mehr als Haupt­be­treu­ungs­per­son pfle­gen, einen Zuschuss für die Hotel­kos­ten bis zu 225 Euro vom Land OÖ bean­tra­gen. Der Zuschuss ist mit­tels For­mu­lar auf www.pflegeinfo-ooe.at zu bean­tra­gen. Über die­se und wei­te­re finan­zi­el­len Unter­stüt­zungs­mög­lich­kei­ten berät die Cari­tas-Ser­vice­stel­le ger­ne. „Ich rate allen Ange­hö­ri­gen, auch auf sich sel­ber zu schau­en. Davon pro­fi­tie­ren schluss­end­lich bei­de – der/die Betreu­en­de und die zu pfle­gen­de Per­son“, so Hele­ne Krei­ner-Hofin­ger.

Foto: pri­vat