Gefährliche Rückkehr zum Laichgewässer

Im Alter von drei bis acht Jah­ren, wenn die weib­li­chen Krö­ten geschlechts­reif sind wan­dern sie genau zu dem Gewäs­ser in dem sie selbst geschlüpft sind, zurück. Dabei wer­den Stre­cken bis zu fünf Kilo­me­ter, bei einer Geschwin­dig­keit von rund 600 Meter pro Tag, zurück­ge­legt. Die männ­li­chen Krö­ten las­sen sich dabei meist hucke­pack von den Weib­chen tra­gen. Für die Über­que­rung einer Stra­ße benö­ti­gen Krö­ten ca. 15 Minu­ten und wer­den dabei sehr oft von Autos über­fah­ren.

Durch die Errich­tung von Krö­ten­zäu­nen in Laa­kir­chen konn­ten seit 2014 mehr als 7.000 Amphi­bi­en vor dem Stra­ßen­tod bewahrt wer­den. Eine Grup­pe von Frei­wil­li­gen unter der Lei­tung von Herrn Horts Mar­ter­bau­er hat dabei die Betreu­ung mit­tels Zaun-Kübel-Metho­de über­nom­men.

Dra­ma­tisch ist aber die Abnah­me an geret­te­ten Krö­ten die in den letz­ten Jah­ren beob­ach­tet wur­de. Ein Haupt­grund ist sicher der immer klei­ner wer­den­de natür­li­che Lebens­raumund der Ein­satz von che­mi­schen Pes­ti­zi­den die von den Amphi­bi­en über die Haut auf­ge­nom­men wer­den. Vie­le Feucht­ge­bie­te wer­den tro­cken­ge­legt, Tei­che und Tüm­pel wer­den ver­füllt, wodurch vie­le Laich­ge­wäs­ser ver­schwin­den.

Die fort­schrei­ten­de Inten­si­vie­rung in der Land­wirt­schaft, sowie umfang­rei­cher Sied­lungs- und Stra­ßen­bau füh­ren zu einer schlei­chen­den Ver­än­de­rung unse­rer Kul­tur­land­schaft. Die Fol­gen sind gra­vie­rend, denn Nah­rungs­grund­la­gen gehen ver­lo­ren und der Lebens­raum wird knapp. So hat sich die Situa­ti­on für alle Lebe­we­sen die wich­ti­ge Funk­tio­nen in der Natur erfül­len in unse­rer Land­schaft enorm ver­schlech­tert.

Krö­ten und Frö­sche sind wich­ti­ge Bestand­tei­le der Nah­rungs­ket­te, fres­sen Nackt­schne­cken und die Lar­ven zahl­rei­cher Insek­ten (z.B. Gel­sen).

