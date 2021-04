Geschenk der Stadt Gmunden: 73.520 Euro für den Einkauf daheim

Die zwei­te Geld zurück-Akti­on der Stadt­ge­mein­de Gmun­den hat­te meh­re­re posi­ti­ve Effek­te.

20 Euro geschenkt für einen Ein­kauf über 100 Euro, ein fei­ner Zuschuss in Zei­ten, in denen die Pan­de­mie das Geld­bör­sel vie­ler Men­schen dün­ner macht

ein respek­ta­bler Umsatz-Impuls für den loka­len Han­del, der die Kon­kur­renz der Online-Rie­sen jetzt gera­de beson­ders stark spürt

ein Anreiz zum Ein­kau­fen in Gmun­den, bei dem aus­wär­ti­ge Kun­den auf den Geschmack kom­men, weil sie den Shop­ping Charme und das zau­ber­haf­te Ambi­en­te der Stadt am See erst so rich­tig ent­de­cken

Die Kom­mu­ne griff dafür tie­fer als geplant in die Tasche, weil sie die Akti­on bis zum Kar­sams­tag ver­län­ger­te: Vom 13. 3. bis 3. 4. ist die Rück­ver­gü­tung der 20 Euro in Gmund­ner Ein­kaufs­gut­schei­nen genau 2070 Mal in Anspruch genom­men wor­den. Die Stadt hat somit 41.400 Euro inves­tiert.

Und das nicht zum ers­ten Mal: Bei einer gleich­ar­ti­gen Akti­on im Advent waren es auch schon 32.120 Euro an zusätz­li­chen Weih­nachts­ge­schenk­gut­schei­nen gewe­sen.

Macht in Sum­me 73.520 Euro Rück­ver­gü­tun­gen durch die Stadt oder Umsät­ze im loka­len Han­del von min­des­tens 441.120 Euro, wenn man die Rück­ver­gü­tun­gen auch wie­der ein­be­zieht.

Foto: Stadt­ge­mein­de Gmun­den