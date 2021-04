In nur einem Jahr zur Pflegefachassistenz

Eine Höher­qua­li­fi­zie­rung mit tol­len Chan­cen

GMUNDEN/BAD ISCHL/VÖCKLABRUCK. Die Schu­le für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum bie­tet an ihren drei Stand­or­ten in Bad Ischl, Gmun­den und Vöck­la­bruck mit ihren viel­fäl­ti­gen Pfle­ge­aus­bil­dun­gen den Ein­stieg in zukunfts­si­che­re Beru­fe. So auch für Alex­an­der Wohl, der sich nach eini­gen Jah­ren in der Pfle­ge­as­sis­tenz nun für die wei­te­re Aus­bil­dung zur Pfle­ge­fach­as­sis­tenz ent­schied. Dank sei­ner bereits absol­vier­ten Pfle­ge­as­sis­tenz-Aus­bil­dung konn­te er direkt ins zwei­te Aus­bil­dungs­jahr ein­stei­gen.

Der­zeit absol­vie­ren 128 Damen und Her­ren eine Aus­bil­dung an den drei Schu­len für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge (GuKPS) am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum. Einer von ihnen ist Alex­an­der Wohl, der bereits im Sep­tem­ber 2021 das Diplom der Pfle­ge­fach­as­sis­tenz erhal­ten wird. Der 27-jäh­ri­ge Bad Isch­ler erkann­te schon früh, dass er ger­ne in der Pfle­ge arbei­ten möch­te, und absol­vier­te daher im Schul­jahr 2017/18 die Aus­bil­dung zur Pfle­ge­as­sis­tenz. Nach zwei Jah­ren im Beruf ent­schied er sich schließ­lich, dass er „mehr“ möch­te – mehr an Ver­ant­wor­tung, mehr an eigen­stän­di­ger Pfle­ge­ar­beit, schlicht mehr an Kom­pe­ten­zen.

„Ich woll­te mei­ne Auf­ga­ben­be­rei­che erwei­tern. Neben der Grund­pfle­ge gehö­ren nun auch eine Viel­zahl an Tätig­kei­ten im Bereich der Dia­gnos­tik und The­ra­pie zu mei­nem Tätig­keits­be­reich, wie bei­spiels­wei­se das Schrei­ben eines EKG. Auf die­se neu­en Auf­ga­ben freue ich mich schon sehr“, begrün­det Alex­an­der Wohl sei­ne Ent­schei­dung für die Höher­qua­li­fi­zie­rung. „Ich sehe mei­ne Zukunft ganz klar in der Pfle­ge im Akut­be­reich auf einer chir­ur­gi­schen Abtei­lung beim Ver­band­wech­sel und bei der Unter­stüt­zung von Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten aller Alters­grup­pen. Ich kann mir auch gut vor­stel­len, mich im Bereich der Wund­ver­sor­gung fort­zu­bil­den und als Wundex­per­te zu arbei­ten“, so der Pfle­ge­as­sis­tent.

Die Schu­len für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum bie­ten neben der Pfle­ge­fach­as­sis­tenz-Aus­bil­dung aber auch vie­le wei­te­re Aus­bil­dun­gen an: von einer ers­ten Ori­en­tie­rung im neun­mo­na­ti­gen Berufs­fin­dungs­prak­ti­kum über die Aus­bil­dung zur Pfle­ge­as­sis­tenz und Pfle­ge­fach­as­sis­tenz bis hin zur Aus­bil­dung in Medi­zi­ni­schen Assis­tenz­be­ru­fen. Vie­le der Aus­bil­dun­gen wer­den neben der Voll­zeit­va­ri­an­te auch in Teil­zeit ange­bo­ten.

Wenn auch Sie Inter­es­se an der Aus­bil­dung haben, infor­mie­ren Sie sich bei den digi­ta­len Info­ver­an­stal­tun­gen am 28. April oder 9. Juni jeweils ab 16 Uhr. Bit­te um Anmel­dung unter www.ooeg.at/ausbildungsinfo. Alle Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auch im Inter­net unter www.ooeg.at/pflegeausbildung.

Foto: OÖG