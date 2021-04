Ja i bin mit mein Holzradl da!“

Welt­weit ein­zig­ar­tig ist wohl das Holz­rad von Franz GRA­FIN­GER aus Laakirchen/Oberweis, dass er in gut einem Jahr Bau­zeit nun erst­mals „ein­ge­fah­ren“ hat. Das 78 jäh­ri­ge Mul­ti­ta­lent ist selbst aus einem beson­de­ren Holz geschnitzt und was sich Franz in den Kopf setzt, das führt er auch ohne Ja und Amen aus. So auch sei­nen Blitz­ge­dan­ken, ein Holz­rad ohne nur einem Metall­stück anzu­fer­ti­gen, mit dem er auch sei­ne wun­der­schö­ne Umge­bung erkun­den kann.

“Jede nur freie Sekun­de in der ohne­dies tris­ten Coro­na­zeit zog ich mich in mei­ne Werk­stät­te zurück, such­te das geeig­ne­te Holz für mein ein­zig­ar­ti­ges Gefährt aus, fer­tig­te mir ver­schie­de­ne Holz­leh­ren zur For­mung der Tei­le an und tüf­tel­te bis oft in die Nacht­stun­den. Da kam mir die Coro­na­zeit ja direkt ent­ge­gen, da ich mein sonst gesel­li­ges Leben am Stamm­tisch im Gast­haus Bader, in der Turn,- und Rad­grup­pe, bei der Feu­er­wehr und im Senio­ren,- und Bau­ern­bund Laa­kir­chen lei­der nicht aus­le­ben konn­te!“, so Franz Gra­fin­ger mit ver­schmitz­ten Lächeln. Im Gespräch kamen dann noch die vie­len Sei­ten des Tüft­lers zum Vor­schein, nicht nur mit Holz son­dern auch mit Eisen fer­tigt er Kunst­wer­ke an. So wie den Stamm­baum für sei­nen Stamm­tisch, die Kuckucks­uhr, den Flo­ri­an und den Stier aus Holz und eben­falls eine wohl ein­zig­ar­ti­ge Krip­pe aus ver­schie­dens­ten Eisen­tei­len, in der hun­der­te Arbeits­stun­den ste­cken.

Zurück zum Holz­rad: was dabei her­aus kam ist wohl ein Wun­der­werk an Hand­werks­kunst, dass sei­nes­glei­chen suchen kann. Ob es der Holz­sat­tel mit den Holz­fe­dern, oder der Antrieb mit dem Kur­bel­ge­häu­se, die Glo­cke, die beweg­li­chen Peda­le, die Brem­se ist, alles bewegt sich ohne irgend einen Metall­teil. Das Holz­rad wäre auch sicher einen Ein­trag in das Guin­ness­buch der Rekor­de wert, dies will aber der beschei­de­ne Franz GRA­FIN­GER

nicht, schwang sich auf sein ein­zig­ar­ti­ges Holz­ge­fährt und fuhr fröh­lich lachend davon.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTO­PRESS