Kulturhauptstadt Bad Ischl — Salzkammergut on Tour

Von 9. April bis 15. Mai ist das Team der Kul­tur­haupt­stadt Bad Ischl – Salz­kam­mer­gut 2024 GmbH mit einem mobi­len Stu­dio in der gan­zen Regi­on unter­wegs – und das Coro­na-kon­form.

Das Stu­dio wird aus­rei­chend belüf­tet und kann ein­zeln betre­ten wer­den. Dadurch ist die gesund­heit­li­che Sicher­heit garan­tiert. Dort kön­nen Video­bot­schaf­ten auf­ge­nom­men wer­den.

“Eure Mei­nung inter­es­siert uns!”

Wor­auf freut ihr euch bei der Kul­tur­haupt­stadt Euro­pas 2024? Wie kann Euro­pa ins Salz­kam­mer­gut kom­men? Wohin soll sich Kunst und Kul­tur im Salz­kam­mer­gut ent­wi­ckeln? Wer oder was ist für euch ein Ori­gi­nal? Was hat das Poten­zi­al, in Zukunft ein Ori­gi­nal zu wer­den? Kul­tur­haupt­stadt Euro­pas hat zum Ziel, die Viel­falt von Lebens­rea­li­tä­ten in Euro­pa sicht­bar zu machen, gegen­sei­ti­ges Ver­ständ­nis zu för­dern und nach­hal­ti­ge Impul­se zur Regio­nal­ent­wick­lung zu set­zen.

“Die­sen Fokus wer­den wir wei­ter ver­fol­gen. Was auch immer ihr uns auf die­sem Weg mit­ge­ben wollt, wir ste­hen für Fra­gen und Anre­gun­gen vor Ort ger­ne zur Ver­fü­gung und infor­mie­ren über das Kul­tur­haupt­stadt-Pro­jekt”, so das Team der Kul­tur­haupt­stadt Bad Ischl – Salz­kam­mer­gut 2024 GmbH

Gemein­de-Fahr­plan

Wir set­zen unser Ver­spre­chen der „Info­tour 2020“ nun in die Tat um und besu­chen alle unse­re 23 Gemein­den der Kul­tur­haupt­stadt-Regi­on Salz­kam­mer­gut 2024 auf

Coro­na-kon­for­me Wei­se.