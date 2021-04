Motorradfahrer unter Auto geschleudert

Auf der B145 ereig­ne­te sich Sonn­tag­mit­tag ein Ver­kehrs­un­fall bei dem ein Motor­rad­len­ker auf die Gegen­fahr­bahn unter ein Auto geschleu­dert wur­de.

Ein 58-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr am 11. April 2021 gegen 14:10 Uhr mit sei­nem Motor­rad auf der B145 Rich­tung Gmun­den. An der Wie­sen­kreu­zung woll­te eine 22-jähi­ge Auto­fah­re­rin auf die B145 in Fahrt­rich­tung Gmun­den auf­fah­ren. Sie bog nach rechts ab und über­sah dabei das von links kom­men­de Motor­rad.

Motor­rad­fah­rer auf Gegen­fahr­bahn unter Auto geschleu­dert

Der 58-Jäh­ri­ge konn­te eine Kol­li­si­on nicht mehr ver­hin­dern und prall­te gegen den PKW. Durch die Wucht des Auf­pralls wur­den Der Mann und sein Motor­rad auf die Gegen­fahr­bahn geschleu­dert. Dort prall­te das Motor­rad gegen ein ent­ge­gen­kom­men­des Auto und anschlie­ßend gegen die Leit­plan­ke. Danach flog das Motor­rad über die Leit­plan­ke und blieb in einem Feld lie­gen.

Der 58-Jäh­ri­ge wur­de unter das Auto geschleu­dert und wur­de unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt. Er wur­de mit der Ret­tung ins Kran­ken­haus Gmun­den gebracht. Die ande­ren Betei­lig­ten blie­ben unver­letzt. An allen Fahr­zeu­gen ent­stand teils erheb­li­cher Sach­scha­den.

Quel­le: LPD OÖ