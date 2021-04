Mutige Frauen braucht das Land

Ein Pod­cast, der das Land­le­ben bejaht, ermu­ti­gen­de Geschich­ten star­ker Frau­en erzählt und sich gegen die weib­li­che Land­flucht erhebt — www.mutigefrauen.at

Raf­fae­la Lack­ner und Eli­sa­beth Leit­ner wol­len mit ihrem Pod­cast „Muti­ge Frau­en braucht das Land“ der Abwan­de­rung jun­ger Frau­en­power ent­ge­gen­wir­ken. Sie sind selbst Kin­der vom Land und spre­chen in ihrer Sen­dung mit ent­schlos­se­nen Frau­en, die Bewe­gung in das Leben abseits des urba­nen Raums brin­gen. Die ers­ten Epi­so­den sind soeben erschie­nen.

Land­flucht ist stark weib­lich geprägt. Bes­se­re Job­chan­cen sind der füh­ren­de Moti­va­ti­ons­grund, gefolgt von bes­se­ren Aus- und Wei­ter­bil­dungs­chan­cen, bes­se­rer Infra­struk­tur sowie Kin­der­be­treu­ung. Dies geht aus dem aktu­el­len Dorf­le­ben Report 2020 her­vor. Auch Raf­fae­la Lack­ner und Eli­sa­beth Leit­ner sind als jun­ge Frau­en in Städ­te gezo­gen und ken­nen die Vor- und Nach­tei­le bei­der Wel­ten sehr gut. Beruf­lich set­zen sich heu­te bei­de für die Stär­kung des länd­li­chen Raums ein.

„Wir wol­len kei­nes­falls Frau­en davon abhal­ten, zu Aus­bil­dungs­zwe­cken aus ihren Dör­fern weg­zu­ge­hen. Statt­des­sen wol­len wir mit Lebens­ge­schich­ten muti­ger Frau­en eine Ver­bin­dung zwi­schen Stadt und Land her­stel­len“, so Raf­fae­la Lack­ner und Eli­sa­beth Leit­ner, die den Pod­cast pri­vat gestar­tet haben. „Auch wir selbst haben die jeweils rich­ti­ge Mischung aus städ­ti­scher und länd­li­cher Lebens­welt gefun­den und sehen die­ses Wech­sel­spiel als Kraft­quel­le.“ Die bei­den Frau­en sind über­zeugt, dass das Erzäh­len von Vor­zei­ge­ge­schich­ten einen Bei­trag leis­ten kann, „ein moder­nes, viel­fäl­ti­ges Frau­en­bild“ zu zei­gen, wie es bei­spiels­wei­se auch im Mas­ter­plan für den länd­li­chen Raum gefor­dert wird.

Inspi­rie­ren­de Dorf­häupt­lin­ge und Kom­man­dan­tin­nen

Im Pod­cast „Muti­ge Frau­en braucht das Land“ holen Lack­ner und Leit­ner Frau­en vor den Vor­hang, die durch ihr pri­va­tes oder beruf­li­ches Wir­ken einen Bei­trag zur Leben­dig­keit des länd­li­chen Rau­mes leis­ten. Dabei kann es sich sowohl um die klei­nen Din­ge des All­tags han­deln als auch um krea­ti­ve Leis­tun­gen oder beruf­li­che Mei­len­stei­ne. Man erfährt bei­spiels­wei­se wie The­re­sa Mai mit ihrer Fir­ma Wohn­wa­gon von Wien aufs Land gezo­gen ist und dort auch gleich noch ein Dorf grün­den will.

Ber­na­det­te Schö­ny ist die jüngs­te Bür­ger­meis­te­rin Öster­reichs und berich­tet wie es ist, am Tag vor der Wahl zu hören, dass sie für den Job unge­eig­net sei, weil sie eine Frau und zu jung ist. Von der Bezirks­po­li­zei­kom­man­dan­tin Kat­rin Horn erfährt man, dass sie in jun­gen Jah­ren ohne Rück­flug­ti­cket am Flug­ha­fen stand, um Ame­ri­ka zu erobern. Uli Böker berich­tet über ihren Weg von der Schnei­der­leh­re bis zum OÖ Land­tag und dem Schwim­men in die Arbeit und Manue­la Rei­chert ermu­tigt durch ganz kla­re Ansa­gen, dass es jede Frau in der Hand hat dem Leben zuzu­schau­en oder rein­zu­sprin­gen.

Die Geschich­ten sol­len die Hörer*innen zum Schmun­zeln brin­gen, zu Neu­em inspi­rie­ren oder auch zum Nach­ma­chen anstif­ten. Raf­fae­la Lack­ner meint dazu: „Der Pod­cast ist für alle Men­schen die vom Leben hören wol­len, nicht nur für Frau­en. Wir wol­len Hal­tung auf­spü­ren und Mut hör­bar machen.“ Die bei­den freu­en sich über das bis­he­ri­ge Feed­back, das sowohl von Frau­en als auch von Män­nern sehr posi­tiv sei.

Was ist mutig?

Der Pod­cast „Muti­ge Frau­en braucht das Land“ ist seit Anfang Febru­ar 2021 online. Der­zeit kön­nen schon sechs Epi­so­den abge­ru­fen wer­den, in der ers­ten Epi­so­de stel­len sich die bei­den Neo-Pod­cas­te­rin­nen vor. Ein­mal monat­lich folgt ein Gespräch mit einer muti­gen Frau. Die Epi­so­den begin­nen immer damit, dass die bei­den ihren Inter­view­part­ne­rin­nen offen­ba­ren, was sie an ihnen mutig fin­den. An Manue­la Rei­chert, der kauf­män­ni­schen Geschäfts­füh­re­rin der öster­rei­chi­schen Kul­tur­haupt­stadt Euro­pas 2024 fin­den die bei­den mutig, dass sie ihren Job in der Stadt auf­ge­ge­ben hat um für eine neue beruf­li­che Auf­ga­be in den länd­li­chen Raum zu gehen und die­sen auf euro­päi­sche Ebe­nen zu heben. Die Gesprä­che dau­ern ca. eine Stun­de, sind bei allen gän­gi­gen Pod­cast-Anbie­tern gelis­tet und auf der Web­site www.mutigefrauen.at zu hören.

Facts zum Pod­cast

Start: Febru­ar 2021 mit vier Fol­gen

erscheint: ein­mal monat­lich auf allen gän­gi­gen Pod­cast-Platt­for­men (Spo­ti­fy, Apple Pod­cast, Ama­zon,…) und auf www.mutigefrauen.at

Hin­wei­se auf muti­ge Frau­en ger­ne an hoerzu@mutigefrauen.at

Die Mache­rin­nen des Pod­casts

Raf­fae­la Lack­ner stammt aus Rennweg/Kärnten. Nach der Mode­schu­le in Vil­lach stu­dier­te sie Archi­tek­tur an der Fach­hoch­schu­le Kärn­ten in Spit­tal an der Drau und war danach freie Mit­ar­bei­te­rin in meh­re­ren Archi­tek­tur­bü­ros. Seit 2010 schreibt sie jour­na­lis­ti­sche Bei­trä­ge über Archi­tek­tur- und Bau­kul­tur­the­men und seit 2011 lei­tet sie das Archi­tek­tur Haus Kärn­ten in Kla­gen­furt. Sie ist Vor­stands­mit­glied im Archi­tek­tur-Spiel-Raum-Kärn­ten, im Bau­ar­chiv Kärn­ten und Mit­glied in wei­te­ren Ver­ei­nen und Insti­tu­tio­nen in Kärn­ten. Sie arbei­tet und lebt in Kla­gen­furt.

Eli­sa­beth Leit­ner stammt aus St. Pantaleon/NÖ. Sie hat in Wien Archi­tek­tur und Event­ma­nage­ment stu­diert und bei­na­he 20 Jah­re gelebt. Zuletzt war sie fünf Jah­re beruf­lich und pri­vat in Ober­kärn­ten und lebt seit kur­zem in Graz. Leit­ner ist selb­stän­dig tätig, lehrt an meh­re­ren Hoch­schu­len und arbei­tet in unter­schied­li­chen Pro­jekt­ko­ope­ra­tio­nen mit den Schwer­punk­ten Bau­kul­tur­ver­mitt­lung und ‑for­schung, Orts­ent­wick­lung, Pro­zess­be­glei­tung, Bür­ger­be­tei­li­gung und länd­li­cher Raum. Sie ist Obfrau von Land­Luft, einem Ver­ein zur För­de­rung der Bau­kul­tur in länd­li­chen Räu­men. Gemein­sam mit Roland Gru­ber hat sie die Initia­ti­ve RURAS­MUS gegrün­det, die Stu­die­ren­den als Ergän­zung zu Eras­mus ein „Aufs-Land-Semes­ter“ ermög­li­chen will.

Raf­fae­la Lack­ner und Eli­sa­beth Leit­ner star­te­ten gemein­sam den „Muti­ge Frau­en braucht das Land“ der im Febru­ar 2021 das ers­te Mal online ging.

