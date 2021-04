Neuer Ortsparteiobmann und ein dritter Bürgermeisterkandidat

FPÖ Des­sel­brunn stellt Wei­chen für die Zukunft

Der Unter­neh­mer Franz Scho­bes­ber­ger (31) wur­de von den Mit­glie­dern ein­stim­mig zum neu­en Orts­par­tei­ob­mann der FPÖ Des­sel­brunn gewählt und stellt sich im Herbst als jüngs­ter Kan­di­dat der Wahl zum Bür­ger­meis­ter. Scho­bes­ber­ger löst somit Ing. Johan­nes Asa­mer ab, der mehr als 10 Jah­re die Funk­ti­on als Orts­par­tei­ob­mann aus­üb­te und mit Anfang April auch sei­ne Funk­ti­on als Frak­ti­ons­ob­mann an Scho­bes­ber­ger über­ge­ben hat.

Die amtie­ren­de Bür­ger­meis­te­rin Ulri­ke Hil­le (ÖVP) sowie der 2. Vize­bür­ger­meis­ter Die­ter Gra­fin­ger (SPÖ) stel­len sich nicht mehr als Bür­ger­meis­ter­kan­di­da­ten zur Ver­fü­gung – für bei­de Par­tei­en tre­ten neue Kan­di­da­ten an. Mit der Kan­di­da­tur von Franz Scho­bes­ber­ger steht somit (seit meh­re­ren Jahr­zehn­ten) erst­mals ein drit­ter Kan­di­dat bei einer Bür­ger­meis­ter­wahl in der rund 1900-Ein­woh­ner Gemein­de Des­sel­brunn fest.

Die­se beson­de­re Aus­gangs­la­ge wird daher für eine span­nen­de Wahl­aus­ein­an­der­set­zung sor­gen. Scho­bes­ber­ger dazu: „Ich habe mir mein Antre­ten sehr lan­ge und gut über­legt. Mein Ent­schluss steht nun fest — mein Team und ich möch­ten die Anlie­gen der Des­sel­brun­ner Bevöl­ke­rung best­mög­lich im Gemein­de­rat ver­tre­ten und somit möch­te ich als „Bür­ger­meis­ter für Alle“ ein neu­es Mit­ein­an­der in unse­rer Hei­mat Des­sel­brunn schaf­fen.“

„In der kom­men­den Gemein­de­rats­pe­ri­ode gilt es wich­ti­ge Schwer­punk­te zu set­zen. Neben der sehr wich­ti­gen Orts­platz­at­trak­ti­vie­rung und dem Erwerbs des ehe­ma­li­gen Rai­ka-Gebäu­des ste­hen noch vie­le Schrit­te im neu geschaf­fe­nen Bau­hof­ver­band an. Eben­so muss mit dem nächs­ten Bau­ab­schnitt des Kin­der­cam­pus ein essen­ti­el­ler Schritt gegan­gen wer­den. Mit wich­ti­gen Infra­struk­tur­ent­schei­dun­gen sol­len auch mehr Unter­neh­men dazu bewo­gen wer­den, in Des­sel­brunn Fuß zu fas­sen. Durch die­se kön­nen dann in wei­te­rer Fol­ge diver­se Pro­jek­te lang­fris­tig finan­ziert und durch­ge­führt wer­den,“ so der FPÖ-Bür­ger­meis­ter­kan­di­dat.

FPÖ- Gemein­de­vor­stand Tho­mas Stei­nin­ger ergänzt: „In unse­rer Gemein­de muss das poli­ti­sche Gleich­ge­wicht auf jeden Fall gewahrt blei­ben — dafür braucht es eine star­ke FPÖ-Frak­ti­on. Die frei­heit­li­che Arbeit des letz­ten Jahr­zehnts ist ein­deu­tig erkenn­bar und so wer­den wir auch wei­ter­hin für alle Des­sel­brun­nerin­nen und Des­sel­brun­ner ein offe­nes Ohr haben.“

Foto: Pri­vat