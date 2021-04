Silberne Wirtschaftsmedaille der WKOÖ für Mag. Franz Reidlbacher

Am 30.03.2021 wur­de Mag. Franz Reidl­ba­cher die Sil­ber­ne Wirt­schafts­me­dail­le der WKOÖ durch Mar­tin Ettin­ger (Obmann WKO Gmun­den) über­reicht.

Mag. Franz Reidl­ba­cher begann sei­ne Kar­rie­re als Lehr­ling bei der Lager­haus­ge­nos­sen­schaft. War in der Voest-Alpi­ne AG, bei Hof­man & Macu­lan Bau AG und bei Uni­ver­sa­le-Bau AG. Seit fast 19 Jah­ren ist er nun kauf­män­ni­scher Geschäfts­füh­rer der Fir­ma Wolf Sys­tem­bau GmbH. Er war maß­geb­lich dar­an betei­ligt, dass sich die Fir­ma Wolf in den ver­gan­ge­nen 20 Jah­ren sehr gut ent­wi­ckelt hat und heu­te mit einem sehr moder­nen Betrieb in Scharn­stein und guten (auch finan­zi­el­len) Mög­lich­kei­ten aus­ge­stat­tet ist. Die Geschäf­te wur­den von ihm immer mit vol­lem Ein­satz und Enga­ge­ment geführt. Wolf Sys­tem­bau ist ihm für sei­nen her­aus­ra­gen­den Ein­satz sehr dank­bar.

„Lang­jäh­ri­ge Mit­ar­bei­ter, vor allem auch in Füh­rungs­po­si­tio­nen, sind ein wesent­li­cher Erfolgs­fak­tor für jedes Unter­neh­men. Auch wir dan­ken Mag. Franz Reidl­ba­cher, dass er das Unter­neh­men gestärkt in die Zukunft geführt hat, für die gute Zusam­men­ar­beit und die Unter­stüt­zung all­ge­mei­ner Anlie­gen der Wirt­schaft. Für den „Un“ruhestand wün­schen wir ihm alles Gute“ freu­en sich Mar­tin Ettin­ger (Obmann WKO Gmun­den) und Robert Ober­frank (Lei­ter WKO Gmun­den).

Foto: Wolf Sys­tem­bau GmbH