Solidaritätscamp in Vöcklabruck für geflüchtete Mitmenschen

8.und 9. Mai 2021, Was­ser­park an der Vöck­la

Gemein­sam mit ande­ren Orga­ni­sa­tio­nen (Cari­tas, Volks­hil­fe, Kath. u. Evang. Gemein­de, Maut­hau­sen Komi­tee, Vöck­la­bruck gegen Rechts, Amnes­ty Youth) ver­an­stal­tet die See­brü­cke Vöck­la­bruck von 8. auf 9. Mai ein Soli­da­ri­täts­camp für geflüch­te­te Men­schen im Was­ser­park. „Wir zei­gen uns soli­da­risch mit geflüch­te­ten Men­schen in Grie­chen­land und Bos­ni­en und über­nach­ten in Zel­ten.

Wir machen damit auf die kata­stro­pha­len Ver­hält­nis­se in den Lagern auf¬merksam. Wir for­dern Bun­des­re­gie­rung und EU auf, die Men­schen aus den Lagern zu eva­ku­ie­ren. Wir haben Platz!“, heißt es dazu im Auf­ruf.

Gecampt wird mit eige­nen Zel­ten (und nur gemein­sam mit ande­ren Haus­halts­an­ge­hö­ri­gen sowie nega­ti­vem Covid-Test) am Sams­tag ab 15 Uhr. Es ist dafür eine Anmel­dung erfor­der­lich (voecklabruck@seebruecke.org). Ab 17 Uhr star­tet das Pro­gramm mit Per­cus­sion, Musik von Bet­ty Ros­sa und einer Lesung. Zum Abschluss gibt es um 19 Uhr ein Lich­ter­meer der Mensch­lich­keit. Am Sonn­tag spielt von 9 bis 10.30 Har­ry Aha­mer, Dazu gibt es Rede­bei­trä­ge. Zur Ver­samm­lung am Sams­tag ab 17.00 und am Sonn­tag ab 9.00 sind auch alle, die nicht über­nach­ten wol­len, herz­lich will­kom­men. Die Coro­na-Schutz­maß­nah­men (2 Meter Abstand, FFP2-Mas­ke) sind ein­zu­hal­ten.

Foto: @now_you_see_moria