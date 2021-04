Spende an Haus für Frauen in Not im Bezirk Vöcklabruck

„Auch bzw. gera­de in Zei­ten wie die­sen ist das Frau­en­haus in Vöck­la­bruck eine wich­ti­ge und not­wen­di­ge Anlauf­stel­le, um gewalt­be­trof­fe­nen Frau­en und deren Kin­dern Schutz, Hil­fe und Betreu­ung zu bie­ten“ betont BAV Vor­sit­zen­der Mag. Her­bert Brun­stei­ner.

Der BAV Vöck­la­bruck über­reicht daher als klei­ne Unter­stüt­zung für Frau­en in Not ReVi­tal-Gut­schei­ne im Wert von 100€ an Mag. Gud­run Stei­ner, Obfrau des Ver­eins für Frau­en in Not im Bezirk Vöck­la­bruck. Die Gut­schei­ne kön­nen im ReVi­tal-Shop in Vöck­la­bruck ein­ge­löst wer­den, der eine gro­ße Aus­wahl an ReVi­tal-Waren wie Möbel, Haus­rat, Sport‑, Frei­zeit- und Elek­tro­ge­rä­te zum klei­nen Preis anbie­tet.

Foto: pri­vat