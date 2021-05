Bergsteiger aus Notlage gerettet

Ein Wan­de­rer muss­te am Sams­tag mit dem Poli­zei-Hub­schrau­ber geret­tet wer­den, nach­dem er im Schnee den Weg nicht mehr fand.

Der 55-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Steyr-Land unter­nahm am Staats­fei­er­tag um 10:30 Uhr eine Wan­de­rung von Wei­ßen­bach am Atter­see Rich­tung Leons­bergalm im Gemein­de­ge­biet von Bad Ischl. Im Bereich der Loiz­alm konn­te er auf dem schnee­be­deck­ten Boden kei­ne Weg­mar­kie­run­gen mehr aus­ma­chen und kehr­te des­halb um.

Berg­ab­wärts kam er immer wei­ter in unweg­sa­mes bewal­de­tes Gelän­de und ver­lor schließ­lich die Ori­en­tie­rung. Auf­grund sei­ner aus­sichts­lo­sen Lage und im Wis­sen, dass in die­sem Gelän­de der Absturz droh­te, setz­te er mit sei­nem Han­dy einen Not­ruf ab.

Wäh­rend sich die alar­mier­ten Berg­ret­tungs­mann­schaf­ten auf den Weg zum Ober­ös­ter­rei­cher mach­ten, gelang es Poli­zis­ten der Flug­po­li­zei, den Berg­stei­ger ziem­lich genau im Bereich der via Not­ruf über­mit­tel­ten Stand­ort­ko­or­di­na­ten zu sich­ten. Mit einem varia­blen Tau wur­de der Mann vom Hub­schrau­ber auf­ge­nom­men und gegen 15:30 Uhr unver­letzt in Wei­ßen­bach am Atter­see abge­setzt.

Quel­le: LPD OÖ / Sym­bol­bild: laumat.at