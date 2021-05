Bergsteiger stürzte am Traunstein in Schotterrinne

Die Berg­ret­ter stan­den Mon­tag­nach­mit­tag am Traun­stein bei einer Ret­tungs­ak­ti­on im Ein­satz. Ein Berg­stei­ger stol­per­te und blieb ver­letzt in einer Schot­ter­rin­ne lie­gen.

Ein 58-jäh­ri­ger Lin­zer unter­nahm am Mor­gen des 10.05.2021 gemein­sam mit zwei Freun­den eine Berg­tour auf den Traun­stein. Beim Abstieg über den Natur­freun­de­steig stol­per­te der Lin­zer in einer See­hö­he von ca. 600 Metern am mar­kier­ten Steig und stürz­te etwa 30–40 Meter ab.

Berg­stei­ger blieb ver­letzt in Schot­ter­rin­ne lie­gen

Der Berg­stei­ger blieb zum Glück in einer Schot­ter­rin­ne lie­gen. Er zog sich, laut Berg­ret­tung beim Absturz aber eine stark blu­ten­de Kopf­wun­de, sowie Ver­let­zun­gen an der Schul­ter, am Schlüs­sel­bein und Abschür­fun­gen am gesam­ten Kör­per zu. Sei­ne Beglei­ter ver­stän­dig­ten dar­auf­hin mit dem Han­dy die Ein­satz­kräf­te.

Mit Hub­schrau­ber ins Tal geflo­gen

Zusätz­lich zur Berg­ret­tung wur­de der Not­arzt­hub­schrau­ber Chris­to­pho­rus 10 aus Linz ver­stän­digt. Der Berg­stei­ger wur­de vor Ort vom Not­arzt und Not­fall­sa­ni­tä­ter der Hub­schrau­ber­crew ver­sorgt und anschlie­ßend mit dem 30m Ber­ge­tau ins Tal geflo­gen. Am Zwi­schen­lan­de­platz in der Traun­stein­stra­ße wur­de der Ver­un­glück­te wei­ter ver­sorgt und im Anschluss in das Kli­ni­kum Wels geflo­gen.

Quel­le: BRD Gmun­den