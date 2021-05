Corona-Maskenprojekt endet nach gut 200 Masken

Die Wiener Visagen sagen „Baba!“

Ein drit­tes und hof­fent­lich letz­tes Mal gestal­te­te der Gmund­ner Künst­ler Mat­thi­as Kret­schmer an jedem Tag der drei Lock­downs eine neue Mas­ke und stell­te sie in sei­nen sozia­len Kanä­len vor.

Unter dem Titel „Wie­ner Visa­gen“ wur­den vor­ran­gig Wie­ner Per­so­nen als Vor­la­ge genom­men und in Form einer Gesichts­mas­ke ver­ewigt. So wur­de nicht nur auf iro­ni­sche Wei­se der aktu­el­len Tages­po­li­tik mit Poli­ti­ker-Mas­ken gedacht, sodern auch den gro­ßen Töch­tern und Söh­nen wie auch mys­ti­scher Figu­ren und Kind­heits­hel­den des Künst­lers. In den 32 Tagen der Serie ent­stan­den so unter ande­rem Mas­ken von Kurz, Anscho­ber und Kickl, Sis­si, Qualtin­ger und Ber­tha von Sutt­ner, der Wie­ner Reb­laus als auch Kom­mi­sar Rex, Pap­pa­ge­no und Enri­co dem Clown.

Begon­nen hat das Kunst­pro­jekt bereits letz­tes Jahr zu Beginn der Mas­ken­pflicht. War es im ers­ten Lock­down das Ziel, sich selbst den Freun­des­kreis bei Lau­ne zu hal­ten, galt es im zwei­ten, die Leu­te zum Tra­gen der Mas­ken zu moti­vie­ren. Vie­le Moti­ve grif­fen Comic­fi­gu­ren, Fern­seh­fi­gu­ren und Hel­den der Kind­heit auf, es gab aber auch the­men­spe­zi­fi­sche Mas­ken wie zum Tod von Geor­ge Floyd, dem Flücht­lings­la­ger in Moria oder dem Start der Imp­fun­gen.

Da mitt­ler­wei­le die Coro­na- und Mas­ken­mü­dig­keit mehr und mehr ein­setzt, dien­te der drit­te Teil der Serie in ers­ter Linie dazu, uns alle zu moti­vie­ren, ein letz­tes Mal durch­zu­hal­ten. Da der letz­te Lock­down auf den Osten Öster­reich beschränkt war, lag der Fokus die­ser neu­er­li­chen, letz­ten Mas­ke­ra­de auf Wien, sei­nen Bewoh­nern, aber auch sei­ner gro­ßen Töch­ter und Söh­ne. Mit Humor, Wie­ner Schmäh und manch­mal auch mit einem kri­ti­schen Unter­ton.

Ange­lehnt an die ver­früh­ten Wor­te des Bun­des­kanz­ler, Licht am Ende des Tun­nels zu sehen, wur­de die Abschluss­mas­ke „Finis“ eben an die­ses Licht ange­lehnt. Die aktu­el­len Zah­len und Ent­wick­lun­gen in Öster­reich geben Grund für Opti­mis­mus und las­sen uns wie­der an besag­tes Licht am Ende des Tun­nels glau­ben.

Wäh­rend der ins­ge­samt drei Lock­downs sind ins­ge­samt 203 Coro­na-Mas­ken ent­stan­den, die Serie fand am 2. Mai ihr hof­fent­lich fina­les Ende. Was weder geplant noch abseh­bar war, gin­gen die bei­den ers­ten Seri­en innerh­lab kur­zer Zeit viral, neben natio­na­ler Bericht­erstat­tung in Print und Fern­se­hen folg­ten Pres­se­be­rich­te auf der gan­zen Welt. Geplant ist eine neu­er­li­che Aus­stel­lung der Mas­ken in Gmun­den, ein pas­sen­der Ter­min hier­für ist aber noch offen.

Face­book-Pro­fil des Künst­lers:

https://www.facebook.com/matthias.kretschmer.9461