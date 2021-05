Die Marktgemeinde Ebensee trauert um Pater Don Mauro.

Pater Don Mau­ro Rabat­ti – Pfar­rer von San­ta Lucia/Italien — starb am Mitt­woch, 5.Mai nach kur­zer, schwe­rer Krank­heit im Kran­ken­haus von Pra­to. Die Beer­di­gung unter dem Vor­sitz von Bischof Gio­van­ni Ner­bi­ni fin­det am Frei­tag, 7.5.2021 in der Kir­che San­ta Lucia statt. Don Mau­ro wur­de 82 Jah­re alt.

Die Part­ner­schaft zwi­schen Pra­to und Eben­see war ihm sehr wich­tig, die gegen­sei­ti­gen jähr­li­chen Besu­che waren fes­ter Bestand­teil des Pas­to­ral­pro­gramms. Sein Ein­satz für die Städ­te­part­ner­schaft ver­bun­den mit sei­ner unein­ge­schränk­ten Gast­freund­lich­keit haben uns tief beein­druckt. Ihm ist es zu ver­dan­ken, dass die­se Part­ner­schaft weit über die Gren­zen hin­aus als Vor­bild ange­se­hen wird.

“Wir haben nicht nur einen Freund, son­dern auch eine gro­ße Per­sön­lich­keit mit Cha­rak­ter ver­lo­ren. Wir wer­den sein Andenken in Ehren hal­ten”, so Bür­ger­meis­ter Ing. Mar­kus Sil­ler

Foto: Don Mau­ro Rabat­ti (pri­vat)