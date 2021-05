Ein Herz für Mutter Erde”

Par­ents­for­fu­ture, die Müt­ter der jun­gen fri­days­for­fu­ture-Kli­ma­schutz-Akti­vis­tIn­nen waren am Mut­ter­tags­wo­chen­en­de (8.5.21) in Gmun­den auf der Espla­na­de unter­wegs. Mit der Anre­gung, sich am Mut­ter­tag auch “ein Herz für Mut­ter Erde” zu neh­men, hat man Her­zen ver­schenkt. Auf dem bei­lie­gen­den Fol­der wird auf­ge­zeigt, was auf unse­rer Erde alles kaputt wird und zur Nei­ge geht und — viel wich­ti­ger — was wir sel­ber aktiv dage­gen machen kön­nen.

Auf den Her­zen stan­den Ideen wie wir das Kli­ma schüt­zen kön­nen. Beson­ders begehrt waren Her­zen mit den The­men Wald, Bie­nen­schutz, Reduk­ti­on Fleisch­kon­sum, Bio­le­bens­mit­tel, Rad­fah­ren, Repa­rie­ren und tei­len & tau­schen.

Vie­le Men­schen waren auf der Espla­na­de unter­wegs und man konn­te oft ins Gespräch kom­men, und man hat vie­le posi­ti­ve Rück­mel­dun­gen bekom­men. Gun­du­la von Traun­see hat die Akti­on musi­ka­lisch beglei­tet