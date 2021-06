Erfolgreiche Tennis Senioren zum Saisonauftakt in Ebensee

Auf Grund der Ein­schrän­kun­gen, wur­de auch heu­er die Ten­nis­meis­ter­schaft wie­der mit Ver­spä­tung gestar­tet. Um so grö­ßer die Freu­de bei allen Spie­lern und Spie­le­rin­nen, dass es nun end­lich los ging.

Gleich zum Auf­takt gab es für die Her­ren 1 in der Regio­nal­klas­se Süd im Traun­see­de­r­by gegen TC Gmun­den 1 eine 3:6 Nie­der­la­ge. Wäh­rend es für die Her­ren 2 in der 2. Klas­se Süd B (3:6 gegen TC Mond­see 2) und für die Her­ren 3 in der 3. Klas­se Süd B (3:6 gegen Sport­club Kam­mer 3) eben­so Nie­der­la­gen gab, konn­ten hin­ge­gen die Damen (Foto wur­de letz­tes Jahr gemacht!) in der Regio­nal­klas­se Süd über einen sou­ve­rä­nen 5:2 Heim­sieg gegen UTC Pischels­dorf 1 jubeln.

Einen erfolg­rei­chen Meis­ter­schafts­start leg­ten die Senio­ren­mann­schaf­ten hin, die jeweils Sie­ge ein­fah­ren konn­ten. Die Ergeb­nis­se im Detail: Ü35 1 mit 4:2 gegen UTC Wei­bern 1 (Lan­des­li­ga West), Ü45 1 mit 6:0 gegen TC Aurach 1 (Bezirks­klas­se Süd), Ü45 2 mit 5:1 gegen TV Pins­dorf 2 (1. Klas­se Süd B), Ü55 1 mit 5:1 gegen ASKÖ Stey­rer­mühl 2 (Regio­nal­klas­se Süd).

Foto: pri­vat