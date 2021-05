Neues Parkraumkonzept in Gmunden: Smartphone lotst zum freien Parkplatz

Smartphone lotst zum freien Parkplatz

Ste­tig wach­sen­der und von der Pan­de­mie noch ein­mal beflü­gel­ter Aus­flugs­ver­kehr stellt die Gmund­ner Mobi­li­täts­po­li­tik vor gro­ße Her­aus­for­de­rung. Im Stadt­par­la­ment ist ein Umden­ken hin zu einer Mobi­li­täts­wen­de längst im Gang. Die­ser Tage fal­len weg­wei­sen­de Ent­schei­dun­gen dafür, wie künf­tig mit dem Tou­ris­ten-Ansturm umge­gan­gen wird. Die Stadt rüs­tet sich fürs Kul­tur­haupt­stadt­jahr 2024 und die Zeit danach.

Im erwei­ter­ten Mobi­li­täts- und Ver­kehrs­aus­schuss hat soeben ein Park­raum-Kon­zept des Insti­tu­tes „regio­na­lis“ (Ver­kehrs­pla­nung und Raum­ord­nung) grü­nes Licht bekom­men, man hat sich im Rat­haus auf Basis die­ses Kon­zepts einen gemein­sa­men Kraft­akt vor­ge­nom­men.

Sta­tus quo

Gmun­den ver­fügt über 2.300 Park­plät­ze, von denen bis 2022 rund 450 weg­fal­len wer­den (Park­ho­tel-Are­al, Wie­se Tal­sta­ti­on Grün­berg­seil­bahn).

Die Tages­aus­flüg­ler kom­men zu 75 % aus dem oö. Zen­tral­raum und zu 15 % aus Wien und NÖ. Noch rei­sen die meis­ten mit dem Auto an und sie tref­fen die­se Ent­schei­dung kurz­fris­tig je nach Wet­ter­la­ge.

Stra­te­gie

Der Ver­kehr soll suk­zes­si­ve weg von der Stra­ße auf Öffis ver­la­gert wer­den.

Für neue Park­plät­ze darf kein zusätz­li­cher Boden mehr ver­sie­gelt wer­den.

Für die Ver­kehrs­len­kung soll es zeit­ge­mä­ße IT-Lösun­gen geben, vom online buch­ba­ren Traun­see­tram-Kom­bi­ti­cket bis hin zu einem am Han­dy in Echt­zeit ange­zeig­ten kos­ten­pflich­ti­gen Park­platz.

Maß­nah­men

Stär­kung des loka­len und regio­na­len öffent­li­chen Ver­kehrs

Mas­si­ve Bewer­bung des Öffi-Fah­rens

Aus­bau + Neu­bau von Park & Ride-Anla­gen (Haupt­bahn­hof Gmun­den, Bahn­hof Engel­hof, Bahn­hö­fe Kirch­ham und Vorch­dorf)

Ride-Anla­gen (Haupt­bahn­hof Gmun­den, Bahn­hof Engel­hof, Bahn­hö­fe Kirch­ham und Vorch­dorf) För­de­rung und Attrak­ti­vie­rung des Rad­ver­kehrs (Abstell­an­la­gen, Rad­we­ge, Mehr­zweck­strei­fen, Ver­leih)

Aufstockung/Parkdecks: kurz­fris­tig Park­platz Zen­trum Ost (ehem. Michel­grün­de), lang­fris­tig Haupt­bahn­hof Gmun­den, ev. Seiler­gas­se

Mit­ver­wen­dung der gro­ßen pri­va­ten Park­plät­ze des Han­dels am Wochen­en­de

Visio­när, aber teu­er: Park & Ride-Haus nahe dem Kreis­ver­kehr beim Lei­ten­bau­ern­weg, dazu Ver­län­ge­rung der Traun­see­tram auf den alten Laa­kirch­ner Schie­nen bis dort­hin (Kos­ten geschätz­te 5 Mio. Euro)

Wolf­gang Sage­der, Stadt­rat für Mobi­li­tät

„Auch wenn das Auto, wie wir es ken­nen, das Fort­be­we­gungs­mit­tel des vori­gen Jahr­hun­derts ist, wird es noch eini­ge Zeit brau­chen, bis die kli­ma­tisch über­le­bens­not­wen­di­ge Mobi­li­täts­wen­de auch tat­säch­lich ankommt. Jetzt gilt es, durch gute und moder­ne Infor­ma­ti­on Such­fahr­ten zu ver­mei­den und durch kur­ze inner­städ­ti­sche Wege Abgas und Lärm zu redu­zie­ren. Und weil Autos den Groß­teil des Tages Steh­zeu­ge und kei­ne Fahr­zeu­ge sind, kön­nen wir sie, wo es geht, kom­pri­miert und abseits unter­brin­gen. Wir schaf­fen damit Raum und Auf­ent­halts­qua­li­tät für die Men­schen. Wir sind an einer Gren­ze, die nicht über­schrit­ten wer­den darf. Es ist zwar jetzt noch nötig, den Bestand an Park­raum zu sichern, gleich­zei­tig aber deut­lich zu sagen ‚es ist genug‘. Eine Über­fül­lung rich­tet nur Scha­den an. Sie hat über­haupt kei­nen Nut­zen.“

Das Smartphone lotst zum freien Parkplatz

Die Stadt schafft eine ver­net­ze Besu­cher­len­kung. Dabei über­nimmt Künst­li­che Intel­li­genz das Suchen nach frei­en Park­plät­ze und Ersatz-Lösun­gen.

Am schlimms­ten erlebt man Park­platz-Such­ver­kehr in der Traun­stein­stra­ße, die vie­le Auto­fah­rer bis zum Umkehr­platz abklap­pern. Ent­täu­schen­de 10-Km-Fahr­ten hin und retour ver­dich­ten sich an schö­nen Tagen zur End­los-Kolon­ne.

Der Gemein­de­rat hat kürz­lich den Auf­bau eines digi­ta­len Echt­zeit- Len­kungs­sys­tems in die Wege gelei­tet. Des­sen Aus­gangs­punkt ist eine Daten­er­fas­sung der Gmund­ner Park­flä­chen mit Kame­ras, Schran­ken-Zähl­an­la­gen oder manu­el­len Aus­las­tungs­mel­dun­gen an einen Ser­ver. Der Com­pu­ter spielt sodann Lage und Anzahl der frei­en Plät­ze hin­aus – auf gro­ße Anzei­ge­ta­feln an den Stadt­ein­fahr­ten, auf eine Web­site samt App oder – in wei­te­rer Zukunft – direkt aufs Navi der Auto­len­ker. Immer, vor allem aber, wenn die Park­plät­ze voll sind, lotst das Sys­tem den Nut­zer zum nächs­ten Park & Ride-Park­platz, Shut­tle-Bus oder gleich zum Fahr­rad­ver­leih.

„Wir errei­chen eine best­mög­li­che Nut­zung des bestehen­den Park­rau­mes, beru­hi­gen die Stadt und brau­chen kei­ne Flä­chen mehr ver­sie­geln. Park&Ride am Gmund­ner Bahn­hof ist die idea­le Lösung: Die Traun­see­tram ist da und hat gro­ße Kapa­zi­tä­ten, der Park­platz ist da und kann jeder­zeit erwei­tert (auf­ge­stockt) wer­den. Wenn Auto­fah­rer P&R am Bahn­hof benut­zen, belas­ten die­se die städ­ti­schen Stra­ßen kaum“, sagt Stadt­rat DI Rein­hold Kass­mann­hu­ber, von dem Idee und Kon­zept der ver­netz­ten Besu­cher­len­kung stam­men. Das Sys­tem soll fürs Kul­tur­haupt­stadt­jahr 2024 und dau­er­haft dar­über hin­aus den moto­ri­sier­ten Indi­vi­du­al­ver­kehr bän­di­gen. Die umlie­gen­den Gemein­den und auch das inne­re Salz­kam­mer­gut lie­ßen sich gut inte­grie­ren.

Der Gemein­de­rat hat sich jüngst ein­stim­mig für die Ent­wick­lung des Sys­tems aus­ge­spro­chen. Geschätz­te Kos­ten: 330.000 Euro. Gmun­den ist zuver­sicht­lich, dass über das Stadt­re­gio­na­le Forum 60 Pro­zent EU-För­de­rung lukriert wer­den kön­nen.

Wanderbusse, Tempolimits, Parkverbote

Neu und bereits ver­wirk­licht sind ande­re Len­kungs­maß­nah­men am Beginn der Som­mer­sai­son 2021: Unterm Stein, also auf See­bahn­hof auf­neh­men, die bis 18.30 Uhr im 20-Minu­ten-Takt fah­ren und bei allen Gast­hö­fen hal­ten. In Kom­bi­na­ti­on der gesam­ten Traun­stein­stra­ße, sind am Wochen­en­de neue Wan­der­bus­se im Ein­satz, die Berg­stei­ger schon ab 4 Uhr früh am mit dem Traun­stein-Taxi und der Schiff­fahrt ist hier eine wei­te­re Ver­bes­se­rung des Öffi-Ange­bo­tes gelun­gen.

Das „wil­de“ Par­ken der Grün­berg-Wan­de­rer, ein Miss­stand auf dem Lem­berg­weg, ist beho­ben wor­den. Ent­lang des gesam­ten Lem­berg­we­ges gilt seit Kur­zem ein beid­sei­ti­ges Hal­te- und Park­ver­bot.

Zusam­men­fas­sung – Bür­ger­meis­ter Mag. Ste­fan Krapf

„Das infol­ge der Coro­na-Pan­de­mie ver­än­der­te Frei­zeit­ver­hal­ten der Men­schen, durch wel­ches Gmun­den und die gesam­te Traun­see­re­gi­on zu einem noch belieb­te­ren Aus­flugs­ziel gewor­den sind, aber auch die posi­ti­ven tou­ris­ti­schen Ent­wick­lun­gen im Vor­feld des Groß­pro­jek­tes Kul­tur­haupt­stadt 2024 bedür­fen einer nach­hal­ti­gen Modi­fi­zie­rung des Ver­kehrs- und Mobi­li­täts­kon­zep­tes unse­rer Stadt.

Die­ses muss dem Zeit­geist ent­spre­chend natür­lich unbe­dingt auch auf die öko­lo­gi­sche Aus­rich­tung Gmun­dens im Sin­ne des Kli­ma­schut­zes Bedacht neh­men und sich danach ori­en­tie­ren. Die Kom­mu­nal­po­li­tik geht hier gemein­sam und über­frak­tio­nell inno­va­ti­ve, zukunfts­ori­en­tier­te Wege. Ver­nünf­ti­ge Lösun­gen im Zuge eines neu­en Park­raum­kon­zep­tes sowie der Aus­bau und die Attrak­ti­vie­rung des öffent­li­chen Ver­kehrs stel­len dabei die Eck­punk­te dar.“