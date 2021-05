Laakirchen mit Österreichischem Jugendpreis ausgezeichnet

Als eine von ins­ge­samt 27 Initia­ti­ven wur­de das von der Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen initi­ier­te Euro­päi­sche Jugend­tref­fen mit dem Öster­rei­chi­schen Jugend­preis 2020 aus­ge­zeich­net. Eine gro­ße Aner­ken­nung für ein Pro­jekt, in dem viel Arbeit und Herz­blut steckt.

Her­aus­ra­gen­de Initia­ti­ven und Pro­jek­te der außer­schu­li­schen Kin­der- und Jugend­ar­beit wer­den seit nun­mehr fünf Jah­ren vom Bund prä­miert. Aus 112 Ein­rei­chun­gen wur­de das Euro­päi­sche Jugend­tref­fen in Laa­kir­chen, wel­ches von „Eras­mus+ Jugend in Akti­on“ unter­stützt wur­de, in der Kate­go­rie „Euro­päi­sche Initia­ti­ven“ von der Jury aus­ge­wählt und mit dem öster­reich­wei­ten Preis aus­ge­zeich­net.

„Mit dem Öster­rei­chi­schen Jugend­preis wür­di­gen wir jun­ge Men­schen für ihr Enga­ge­ment und holen her­aus­ra­gen­de Leis­tun­gen vor den Vor­hang. Denn die Aner­ken­nung für die außer­schu­li­sche Jugend­ar­beit ist heu­te bedeu­ten­der als je zuvor, bie­tet sie Jugend­li­chen doch Halt und Ori­en­tie­rung, was ins­be­son­de­re in her­aus­for­dern­den Zei­ten so wich­tig ist“, betont Jugend­mi­nis­te­rin Susan­ne Raab im Zuge ihrer Gra­tu­la­ti­on, die auf­grund der Situa­ti­on per Video­bot­schaft über­mit­telt wur­de. Dass die Über­rei­chung der Aus­zeich­nung nicht per­sön­lich statt­fin­den konn­te, tat der Freu­de in der Stadt­ge­mein­de kei­nen Abbruch.

„Wir, das Jugend­re­fe­rat und der Jugend­aus­schuss, sind sehr stolz über die Aner­ken­nung unse­res Jugend­tref­fens, das 2002 in Laa­kir­chen ent­wi­ckelt wur­de und nach 18 Jah­ren wie­der in Laa­kir­chen statt­fand. Von einem gro­ßen Team, ange­fan­gen von der gesam­ten Abtei­lung Kul­tur & Genera­tio­nen bis hin zu vie­len frei­wil­li­gen Hel­fern, floss sehr viel Arbeit und Herz­blut in die­ses Pro­jekt“, so Anna Püh­rin­ger, BA, die Haupt­or­ga­ni­sa­to­rin des Jugend­tref­fens, bei dem 60 Jugend­li­che aus neun ver­schie­de­nen EU-Natio­nen zu Gast in Laa­kir­chen waren.

Zur Erleich­te­rung der Ver­stän­di­gung wur­de der Fokus dabei auf non­ver­ba­le Mög­lich­kei­ten der Kom­mu­ni­ka­ti­on für Jugend­li­che gelegt. „Ziel dabei war es, die Jugend­li­chen trotz unter­schied­li­cher Spra­chen und Kul­tu­ren zusam­men zu brin­gen und die Vor­ur­tei­le gegen­über ande­ren Kul­tu­ren abzu­le­gen. Dies ist uns sehr gut gelun­gen. Die Jugend­li­chen sind in die­ser Woche über sich und über die Gren­zen hin­aus- und zusam­men­ge­wach­sen“, so Kul­tur­amts­lei­ter Georg Bren­da, der seit Beginn an bei den ers­ten Jugend­tref­fen mit dabei war und sich über die nun­meh­ri­ge Aus­zeich­nung sehr freut.

Auch Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger ist stolz über die Hono­rie­rung: „Wir freu­en uns, dass das jah­re­lan­ge Enga­ge­ment in der Jugend­ar­beit gewür­digt wird. Jetzt hof­fen wir, dass das Euro­päi­sche Jugend­tref­fen bald wie­der in einer euro­päi­schen Stadt orga­ni­siert und der euro­päi­sche Gedan­ke wie­der gelebt und wei­ter­ge­tra­gen wer­den kann“.

Foto: pri­vat