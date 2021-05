Schwerer Verkehrsunfall mit 2 Toten auf der Westautobahn bei Seewalchen

In der Nacht auf Don­ners­tag ereig­ne­te sich auf der West­au­to­bahn ein schwe­rer Ver­kehrs­un­fall bei See­wal­chen. Ein Klein­bus fuhr unge­bremst auf einen LKW auf. Meh­re­re Per­so­nen waren ein­ge­klemmt und wur­den sehr schwer ver­letzt, für zwei Per­so­nen kam jede Hil­fe zu spät.

Die Feu­er­weh­ren See­wal­chen und Schörf­ling wur­den am Don­ners­tag den 27.05.2021 um 02:47 Uhr zu einem Ver­kehrs­un­fall auf die A1 in Fahrt­rich­tung Salz­burg alar­miert.

“Die Lage am Ein­satz­ort stell­te sich uns fol­gen­der­ma­ßen da: Ein mit meh­re­ren Per­so­nen besetz­ter Klein­bus war auf einen LKW der ASFI­NAG unge­bremst auf­ge­fah­ren. Meh­re­re Per­so­nen waren ein­ge­klemmt und wur­den zum Teil sehr schwer ver­letzt. Für 2 Per­so­nen kam jede Hil­fe zu spät, sie ver­star­ben noch am Unfall­ort”, so die Feu­er­wehr.

Ins­ge­samt stan­den 3 Not­ärz­te, zahl­rei­che Ret­tungs­fahr­zeu­ge sowie die Auto­bahn­po­li­zei mit meh­re­ren Strei­fen im Ein­satz. Nach der Per­so­nen­ret­tung und der Ber­gung, unter­stütz­ten die Kame­ra­den der Feu­er­wehr.

Bericht: www.ff-seewalchen.at Fotos: FF Schörf­ling & FF See­wal­chen