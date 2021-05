Seit 70 Jahre hilft die Caritas Familien in schwierigen Zeiten

Vor 70 Jah­ren hol­te die Cari­tas OÖ die Idee der Fami­li­en­hil­fe von den Nie­der­lan­den nach Ober­ös­ter­reich. Begon­nen mit zwei Mit­ar­bei­te­rin­nen, beglei­ten heu­te rund 200 Fami­li­en­hel­fe­rin­nen pro Jahr bis zu 1.300 Fami­li­en im Land OÖ. Was als Pio­nier­pro­jekt begann, ist heu­te aus dem Sozi­al­sys­tem nicht mehr weg­zu­den­ken. Der Grund­auf­trag hat sich in den sie­ben Jahr­zehn­ten nicht ver­än­dert: Für Fami­li­en da sein, wenn die­se Unter­stüt­zung in schwie­ri­gen Situa­tio­nen benö­ti­gen.

Fami­li­en­hel­fe­rIn­nen betreu­en die Kin­der in der Fami­lie und ver­sor­gen den Haus­halt. Zu Beginn wur­den die Mit­ar­bei­te­rin­nen „Schwes­tern“ genannt und waren mit wei­ßem Häub­chen aus­ge­stat­tet, die Mobi­li­tät war anfangs beschwer­lich. Sie muss­ten oft stun­den­lang mit Bahn und Bus fah­ren oder hat­ten lan­ge Fuß­mär­sche, bis sie ihre Ein­satz­fa­mi­li­en erreich­ten, wo sie häu­fig über­nach­te­ten. „In den 50er und 60er Jah­ren war es für die Fami­li­en­hel­fe­rin­nen die gro­ße Her­aus­for­de­rung, die kin­der­rei­chen Fami­li­en satt zu bekom­men“, erklärt Anne Imbe­ry, Lei­te­rin der Mobi­len Fami­li­en­diens­te der Cari­tas OÖ.

Heu­te sind die Cari­tas-Mit­ar­bei­te­rin­nen mit ande­ren Her­aus­for­de­run­gen kon­fron­tiert, weil sich die Rah­men­be­din­gun­gen für Fami­li­en in den letz­ten Jahr­zehn­ten stark ver­än­dert haben: Groß­el­tern sind in der Regel noch berufs­tä­tig und nicht unbe­dingt im glei­chen Ort wohn­haft. Eben­so sind bei­de Eltern­tei­le berufs­tä­tig, Müt­ter legen kei­ne lan­ge „Fami­li­en­pau­se“ ein, son­dern keh­ren früh in ihren Beruf zurück. Vie­le sind allein­er­zie­hend. Aku­te Erkran­kun­gen, Unfäl­le oder schwe­re chro­ni­sche Krank­hei­ten von Eltern­tei­len oder von Kin­dern kön­nen unter die­sen Vor­aus­set­zun­gen nicht mehr aus­schließ­lich in der Fami­lie bewäl­tigt wer­den. „In man­chen kri­ti­schen Lebens­si­tua­tio­nen ist es außer­dem für die Ent­wick­lung der Kin­der wich­tig, dass sie gera­de dann im fami­liä­ren Umfeld auf­ge­fan­gen und beglei­tet wer­den“, weiß Anne Imbe­ry aus Erfah­rung.

Ver­mehrt sind es psy­chi­sche Pro­ble­me, die zu kri­ti­schen Situa­tio­nen in Fami­li­en füh­ren, bei­spiels­wei­se Bur­nout und Depres­sio­nen. Wenn Ereig­nis­se das Fami­li­en­sys­tem nah­hal­tig ins Wan­ken brin­gen, unter­stüt­zen die Cari­tas-Mit­ar­bei­te­rin­nen außer­dem, dass sich das Fami­li­en­sys­tem neu „for­miert“, gibt Anstö­ße zur Ver­än­de­rung und hilft beim Fes­ti­gen neu­er Ver­hal­tens­mus­ter. Für die­se län­ger­fris­ti­gen Ein­sät­ze grün­de­te die Cari­tas vor 30 Jah­ren die Lang­zeit­hil­fe für Fami­li­en­hil­fe. „In die­ser Zeit began­nen wir außer­dem, die regio­na­len Stütz­punk­te auf­zu­bau­en. Heu­te ist für jeden Bezirk eine regio­na­le Ansprech­part­ne­rin zustän­dig“, sagt die Lei­te­rin der Cari­tas-Fami­li­en­hil­fe.

Ein Mei­len­stein in der Geschich­te der Fami­li­en­hil­fe war, dass die Dienst­leis­tung 1973 vom Land Ober­ös­ter­reich als Auf­ga­be des Sozi­al­staa­tes erkannt wur­de. Seit­her wird ein Teil der Kos­ten von der öffent­li­chen Hand finan­ziert. Die Fami­li­en leis­ten Eigen­bei­trä­ge, die sozi­al gestaf­felt sind. Heu­te ist der Tarif nicht nur sozi­al gestaf­felt, son­dern seit Jah­res­be­ginn gibt es als „unkom­pli­zier­te ers­te Hil­fe” sogar eine Pau­scha­le: In den ers­ten 21 Stun­den fal­len ledig­lich 5 Euro pro Stun­de an.

Cari­tas-Mit­ar­bei­te­rin­nen gestal­ten Vor­le­se­buch zum Jubi­lä­um

Kin­der lie­ben es Geschich­ten zu hören. Cari­tas-Mit­ar­bei­te­rin­nen und Ehren­amt­li­che haben nun die schöns­ten Geschich­ten, die auch in schwie­ri­gen Situa­tio­nen für ein wenig Leich­tig­keit sor­gen, zusam­men­ge­tra­gen. Die Tex­te und selbst gestal­te­ten Zeich­nun­gen dazu sol­len zum Hel­fen, Ent­de­cken, Träu­men und Lachen ein­la­den. Es kann ab Juni gegen eine Spen­de zu Guns­ten der Mobi­len Fami­li­en­diens­te unter www.mobiledienste.or.at erwor­ben wer­den.

