Böschungsbrände in Pinsdorf und Attnang

In Pins­dorf und Att­nang-Puch­heim kam es am Mon­tag zu Böschungs­brän­den. Die ört­li­chen Feu­er­weh­ren stan­den im Einsatz.

Am Nach­mit­tag des 13. Juni 2021 ent­deck­ten Fuß­ball­spie­ler am Sport­platz in Pins­dorf unmit­tel­bar neben ihnen einen Böschungs­brand im Gleis­be­reich der ÖBB. Sie ver­stän­dig­ten sofort die Feu­er­wehr, wel­che mit zehn Mann den Brand rasch unter Kon­trol­le hat­te. Ein Über­grei­fen der Flam­men auf ein angren­zen­des Fir­men­ge­bäu­de, in dem leicht ent­zünd­li­che Stof­fe gela­gert waren, konn­te noch recht­zei­tig ver­hin­dert wer­den. Somit ent­stand kein Schaden.

Der Zug­ver­kehr zwi­schen Pins­dorf und Gmun­den muss­te auf­grund der Lösch­ar­bei­ten kurz­zei­tig gesperrt wer­den. Ursa­che für den Brand­aus­bruch war ver­mut­lich eine Dampf­lo­ko­mo­ti­ve, die kurz vor Ent­de­ckung des Bran­des auf­grund einer Nost­al­gie­fahrt zwi­schen Gmun­den und Ampfl­wang die Bahn­stre­cke passierte.

Weni­ge Minu­ten nach dem “Brand aus” in Pins­dorf wur­de die Feu­er­wehr Att­nang-Puch­heim eben­so zu einem Böschungs­brand im Gleis­be­reich des dor­ti­gen Bahn­ho­fes geru­fen. Der Betrei­ber des pri­va­ten Eisen­bahn­un­ter­neh­mens konn­te aus­ge­forscht wer­den, berich­tet die Polizei.