Doppler nach 20 Jahren zurück in Unterach am Attersee

Cle­mens Dopp­ler kehrt nach der Eröff­nung des Beach­vol­ley­ball­plat­zes in Unter­ach 2001 mit sei­nem Part­ner Alex­an­der Horst zu der Aus­tri­an Beach­vol­ley­ball Tour PRO 120 von 25. bis 27. Juni 2021 an den schö­nen Atter­see zurück.

Die Vize­welt­meis­ter Doppler/Horst füh­ren bei der dies­jäh­ri­gen Aus­tri­an Beach­vol­ley­ball Tour PRO 120 Unter­ach das Star­ter­feld an. Bewei­sen muss sich das Beach­vol­ley­ball-Duo gegen­über wei­te­ren Top-Teams aus ganz Öster­reich, unter ande­rem gegen­über den Orga­ni­sa­to­ren Flo­ri­an Schnet­zer und Lorenz Petut­sch­nig. Die bei­den Titel­ver­tei­di­ger des PRO 120 Tur­nier wer­den in ihren Posi­tio­nen als Ver­an­stal­ter sowie als Teil­neh­mer alles dar­an set­zen, auch bei dem Tur­nier 2021 erneut um den Sieg mitzuspielen.

Es ist eine beson­de­re Ehre, das Beach­vol­ley­ball-Duo Doppler/Horst bei der Sil­ber­pfeil 3 Seen Tour in Unter­ach begrü­ßen zu dür­fen. Im Jahr 2001 eröff­ne­te Cle­mens Dopp­ler den Beach­vol­ley­ball Court in Unter­ach und kehrt nun 20 Jah­re spä­ter mit sei­nem Part­ner im Zuge der Aus­tri­an Beach­vol­ley­ball PRO Tour auf die­sen Platz zurück.

Die span­nen­den Matches und emo­tio­na­le Stim­mung des PRO Tur­nier Unter­ach von 25. Bis 27. Juni 2021 kön­nen auch von Zuschauer*innen mit­er­lebt wer­den. Unter Ein­hal­tung der Covid-19 Richt­li­ni­en wird begeis­ter­ten Beach­vol­ley­ball Fans der Zutritt zu dem Court gestat­tet. Eine außer­ge­wöhn­li­che Atmo­sphä­re bei einer Top Loca­ti­on ist den Zuschauer*innen garantiert.

Ablauf:

Frei­tag Qua­li­fi­ka­ti­on von 13–19 Uhr

Sams­tag Haupt­be­werb (Grup­pen­pha­se 10–20 Uhr und Show­match um 18:00 Uhr: Ski Stars and Beach Stars: Max Franz und Lorenz Petut­sch­nig vs Dani­el Hemets­ber­ger und Flo Schnetzer)

Sonn­tag Final­spie­le 10–17:30 Uhr

Foto: pri­vat