Drachen Litzlwurmpreis 2021

Am 5. und 6. Juni nah­men 38 Seg­ler bei der Dra­chen-Regat­ta um den Litzlwurm­preis am Atter­see teil. Unter Ein­hal­tung der stren­gen Auf­la­gen der Covid-19-Sicher­heits­be­stim­mun­gen und Regeln des OeSV wur­de um den begehr­ten Litzlwurm­preis gesegelt!

Am Sams­tag, dem ers­ten Tag der Ver­an­stal­tung, konn­te auf­grund von Wind­man­gel kei­ne Wett­fahrt durch­ge­führt werden.

Am Sonn­tag schien zwar kei­ne Son­ne, doch der Süd­wind ermög­lich­te es, gleich vier Wett­fahr­ten am Stück durchzuführen.

Kla­rer Sie­ger wur­de die Mann­schaft Albert Sturm / Jacob Pichor­ner / Harald Pes­sl, die alle vier Wett­fahr­ten für sich ent­schei­den konn­ten. Albert Sturm zählt am Dra­chen zu den ech­ten Legen­den. Der nicht ganz 80-Jäh­ri­ge hat auf dem Dra­chen, dem Star­boot und dem Finn Ding­hy unzäh­li­ge Staats­meis­ter­schafts­ti­tel gewon­nen. Damit macht er sich auch für die heu­er Ende Juli statt­fin­den­de Staats­meis­ter­schaft wie­der zu einem der Favoriten.