Eintauchen in eine andere Welt

Am Mon­tag, dem 07.06.2021, war es für die Klas­se 4HM der Mode­schu­le Eben­see end­lich soweit. Eine gemein­sa­me schu­li­sche Akti­vi­tät konn­te statt­fin­den. Des Öfte­ren muss­ten im bis­he­ri­gen Schul­jahr Schul­ver­an­stal­tun­gen pan­de­mie­be­dingt ver­scho­ben oder abge­sagt wer­den. Nun ging es aber für die Schü­le­rin­nen der 4. Klas­se in Rich­tung Dach­stein, wo der Besuch der Rie­sen­eis­höh­le auf dem Pro­gramm stand. In Beglei­tung der Turn- und Mathe­ma­tik­leh­re­rin­nen mach­te sich die Schü­le­rin­nen­grup­pe zu Fuß auf vom Bahn­hof Ober­traun zur Tal­sta­ti­on der Schön­berg­seil­bahn. Das schwü­le Wet­ter setz­te man­chen Teil­neh­me­rin­nen ein wenig zu, was aber die gute Lau­ne und Freu­de über die­sen Aus­flug kein biss­chen min­der­te. Ein paar klei­ne Snacks aus ihren Ruck­sä­cken erleich­ter­ten den Schü­le­rin­nen die kur­ze War­te­zeit auf die nächs­te Gondel.

In der Mit­tel­sta­ti­on ange­kom­men muss­ten noch ein­mal ca. 20 Minu­ten berg­auf zu Fuß bewäl­tigt wer­den, bevor man buch­stäb­lich in eine ande­re Welt ein­taucht. Alle Anstren­gung war aller­dings ver­ges­sen beim impo­san­ten Anblick der Jahr­tau­sen­de alten Eis­for­ma­tio­nen, die zudem noch sehr ein­drucks­voll beleuch­tet waren. Immer wie­der hör­te man stau­nen­de Kom­men­ta­re der Schü­le­rin­nen, die die Ein­drü­cke natür­lich mit zahl­rei­chen Fotos festhielten.

Der Genuss die­ser Füh­rung durch die Höh­le, aber bestimmt auch die Aus­sicht auf ein genuss­vol­les Mit­tag­essen tru­gen dazu bei, dass der Abstieg zur Mit­tel­sta­ti­on und dann wei­ter zum idyl­li­schen Ort Ober­traun nicht schwer­fiel. Die Ein­kehr in einem Restau­rant hat aber nach der Akti­vi­tät doch allen recht gut­ge­tan. Satt, zufrie­den und in bes­ter Lau­ne fuh­ren die jun­gen Damen der Mode­schu­le mit ihren Begleit­leh­re­rin­nen nach einem span­nen­den und erfüll­ten Aus­flug wie­der zurück nach Ebensee.

Foto: pri­vat