Entscheidende Jahre für tatkräftigen Klimaschutz

Der aktu­ell ver­öf­fent­lich­te Kli­ma-Wahl­check 2021 der Kli­ma Alli­anz OÖ macht wie­der ein­mal deut­lich: In Gmun­den ste­hen nur die Grü­nen für ech­ten Kli­ma­schutz, bei wel­chem den Wor­ten auch Taten folgen.

Die Kli­ma Alli­anz OÖ weiß, dass die nächs­ten Jah­re die ent­schei­den­den Jah­re zur Kli­ma­kri­sen­vor­sor­ge sind. „Denn wir sind die ers­te Genera­ti­on, die den men­schen­ge­mach­ten Kli­ma­wan­del zu spü­ren bekom­men, und die letz­te, die dem abso­lu­ten Kli­ma­kol­laps ent­ge­gen­wir­ken kann!“, unter­streicht Uli Feicht­in­ger, Bür­ger­meis­ter­kan­di­da­tin der Grü­nen Gmun­den, die Wich­tig­keit der Initiative.

Die zur Wahl antre­ten­den Par­tei­en in Ober­ös­ter­reichs Gemein­den wur­den zu ihren Zie­len und Maß­nah­men beim Kli­ma­schutz befragt, unter www.klimawahlen.at sind die gesam­mel­ten Ant­wor­ten abruf­bar. Die Ergeb­nis­se der Befra­gung in Gmun­den spie­geln die poli­ti­sche Rea­li­tät sehr deut­lich wider. „Kli­ma­schutz bleibt in Gmun­den bis­lang ein Lip­pen­be­kennt­nis!“, so Uli Feichtinger.

Wäh­rend die SPÖ die Fra­gen erst gar nicht beant­wor­te­te, spra­chen sich die Frei­heit­li­chen gegen Bür­ger­be­tei­li­gung, gegen flä­chen­s­pa­ren­des Bau­en und gegen die Ver­kehrs­wen­de aus und unter­stüt­zen nicht ein­mal die Errei­chung der öster­rei­chi­schen Kli­ma­schutz­zie­le. Die Ant­wor­ten der ÖVP wir­ken zwar auf den ers­ten Blick posi­tiv, sie beinhal­ten dann aber nur, was sich in der täg­li­chen Gemein­de­ar­beit immer wie­der zeigt: „Die ÖVP spricht sich zwar für ambi­tio­nier­te Zie­le aus. Wenn es aber um kon­kre­te Maß­nah­men geht, äußert sie sich nicht und will sich nicht fest­na­geln las­sen“, so Uli Feicht­in­ger. Die Bür­ger­initia­ti­ve Gmun­den posi­tio­niert sich sehr ähn­lich zur ÖVP.

Uli Feicht­in­ger bekräf­tigt: „Der Wahl­check der Kli­ma-Alli­anz bringt viel Klar­heit. Dan­ke dafür! Kli­ma­schutz fin­det in Gmun­den bes­ten­falls in Sonn­tags­re­den statt, kon­kre­te Taten las­sen lan­ge auf sich war­ten. So wur­de etwa die letz­te Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge auf Gemein­de­dä­chern vor 3 Jah­ren errich­tet. Doch wir haben kei­ne Zeit zu ver­lie­ren, Kli­ma­schutz braucht Ver­ant­wor­tung, Ver­bind­lich­keit und kon­kre­te Schrit­te. Für uns Grü­ne steht Kli­ma­schutz an obers­ter Stel­le: In den nächs­ten 6 ent­schei­den­den Jah­ren tre­ten wir in Gmun­den mit Kom­pe­tenz und Lei­den­schaft für tat­kräf­ti­ge Kli­ma­schutz­po­li­tik ein, die unse­ren Kin­dern und Jugend­li­chen eine Per­spek­ti­ve und uns allen hohe Lebens­qua­li­tät bietet.“

Foto: Mona Kas­t­ner Lorenz