Fotoclub Gmunden stellt im Rathaus aus

Der Foto­club Gmun­den stellt wie­der ein­mal im Gmund­ner Rat­haus aus. Zehn Mit­glie­der zei­gen Ihre Wer­ke, von Stu­dio-Foto­gra­fie bis Landschafts-Fotogafie.

Der Ver­ein ist stolz, dass auch ein Gewin­n­erfo­to vom bekann­ten inter­na­tio­na­len Trie­ren­berg Cir­cuit dabei ist. Petra Ries gewann dabei in der Kate­go­rie „Aus­tria at its best“ mit Ihrem Foto „Schwa­nen­bus­si“ eine Goldmedaille.

Die Aus­stel­lung hängt bereits. Sie kann bis 31. 8. 2021 wäh­rend der Amts­stun­den besucht wer­den. Eine Ver­nis­sa­ge ist am Mon­tag, 19. 7., um 19 Uhr geplant.

wei­te­re Infor­ma­ti­on: www.fotoclub-gmunden.at

Foto: pri­vat