Gmunden braucht einen Energiewende-Turbo

Gmun­den ist seit 2006 Kli­ma­bünd­nis­ge­mein­de, seit 2010 Teil der Kli­ma- & Ener­gie­mo­dell­re­gi­on Traun­stein und hat im Jahr 2019 den Kli­ma­pakt unter­zeich­net. Doch die­sen Bekennt­nis­sen müs­sen auch Taten folgen!

„Kli­ma­schutz am Papier bringt rein gar nichts! Wenn sich die Bekennt­nis­se der Stadt­ge­mein­de nicht auch in Akti­vi­tä­ten und Pro­jek­te nie­der­schla­gen und in Gmun­den sicht­bar wer­den, ver­kom­men sie zum Hohn!“, meint Mar­ti­na Prechtl-Grund­nig, Kan­di­da­tin der Grü­nen Gmun­den dazu. Herz­stück des Kli­ma­schut­zes ist, die Ener­gie­ver­sor­gung auf erneu­er­ba­re Ener­gien umzu­stel­len. Denn fos­si­le Brenn­stof­fe sind haupt­ver­ant­wort­lich für die Erd­er­hit­zung. „Um Kli­ma­neu­tra­li­tät zu errei­chen und den Kli­ma­kol­laps zu ver­hin­dern, müs­sen wir auch in Gmun­den die Ärmel hoch­krem­peln und das Rich­ti­ge tun!“, betont Mar­ti­na Prechtl-Grundnig.

Die in die­sem Jahr ver­öf­fent­lich­te Pho­to­vol­ta­ik­stra­te­gie des Lan­des Ober­ös­ter­reich sieht vor, die Pho­to­vol­ta­ik Flä­chen bis zum Jahr 2030 zu ver­zehn­fa­chen. Die Stadt­ge­mein­de Gmun­den ver­fügt aktu­ell über PV Anla­gen im Aus­maß von etwa 3000 m², 80 Pro­zent davon auf der Eis­hal­le. Die letz­te Anla­ge wur­de 2018 instal­liert. Die Grü­nen sehen die Mög­lich­kei­ten bei wei­tem noch nicht aus­ge­schöpft. „Auf zahl­rei­chen nicht genutz­ten öffent­li­chen Dach­flä­chen ist noch Platz für vie­le PV Anla­gen, eben­so auf öffent­li­chen Park­plät­zen, die schat­ten­spen­dend mit Pho­to­vol­ta­ik über­dacht wer­den kön­nen.“, macht Uli Feicht­in­ger, Bür­ger­meis­ter­kan­di­da­tin der Grü­nen Gmun­den, auf­merk­sam und ergänzt: „Die Gemein­de muss eine Vor­rei­ter­rol­le ein­neh­men und Bei­spie­le für inno­va­ti­ve und bis­her nicht so weit ver­brei­te­te PV Anwen­dun­gen schaffen!“

Daher brin­gen die Grü­nen Gmun­den im Gemein­de­rat den Antrag ein, dass für die Instal­la­ti­on von PV Anla­gen ein kon­kre­ter Umset­zungs- und Finan­zie­rungs­plan erar­bei­tet wird, damit die Instal­la­ti­on von zusätz­li­chen PV Anla­gen umge­hend star­ten kann.

Das Erneu­er­ba­re Aus­bau Gesetz, das dem­nächst vom Natio­nal­rat beschlos­sen wer­den soll, bie­tet Gemein­den, Unter­neh­men und Pri­vat­per­so­nen mehr Mög­lich­kei­ten, aktiv an der Ener­gie­wen­de teil­zu­neh­men: In soge­nann­ten Ener­gie­ge­mein­schaf­ten kann künf­tig gemein­schaft­lich Strom erzeugt und ver­braucht wer­den. „Das ist nicht nur eine wirt­schaft­lich inter­es­san­te Mög­lich­keit für die Teilnehmer*innen. So kön­nen wir alle Teil der Ener­gie­wen­de wer­den und uns aktiv am Kli­ma­schutz betei­li­gen. Eine gemein­schaft­li­che, regio­na­le und sau­be­re Ener­gie­pro­duk­ti­on ist doch ein gutes Gefühl!“, zeigt sich Mar­ti­na Prechtl-Grund­nig motiviert.

Die Grü­nen Gmun­den for­dern daher in einem wei­te­ren Antrag, die ent­spre­chen­den Vor­ar­bei­ten ein­zu­lei­ten. Ins­be­son­de­re muss erho­ben wer­den, wel­che Strom­ver­bräu­che und mög­li­che PV Anla­gen in eine Ener­gie­ge­mein­schaft opti­mal zusam­men­ge­fasst wer­den kön­nen. „Sowohl Bund als auch Land OÖ för­dern die­sen wich­ti­gen Schritt der Ener­gie­wen­de. Set­zen wir also die Initia­ti­ve und kom­men wir ins Han­deln!“, for­dert Uli Feicht­in­ger. Die ein­ge­brach­ten Vor­schlä­ge sind wich­ti­ge Ele­men­te, um die Gmund­ner Bekennt­nis­se zum Kli­ma­schutz mit Leben zu fül­len. „Um zu EM-Zei­ten einen Fuß­ball Ver­gleich zu wagen: das sind auf­ge­leg­te Elfer! Wir müs­sen die Chan­cen jetzt nur in Tore ver­wan­deln!“, so Uli Feicht­in­ger abschließend.

Foto: Die Grü­nen Gmunden