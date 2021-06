Landeswasserwehr Bewerb um das Abzeichen in Bronze und Silber

Am 25. und 26. Juni 2021 fand in St. Flo­ri­an am Inn der dies­jäh­ri­ge Lan­des­was­ser­wehr Bewerb in Bron­ze und Sil­ber am Inn statt. Die­ser Bewerb wur­de heu­er wegen Coro­na nur zum Errei­chen der Leis­tungs­ab­zei­chen in Sil­ber am Frei­tag und Sams­tag für Bron­ze durchgeführt.

41 Zil­len­be­sat­zun­gen tra­ten am Frei­tag um das Abzei­chen in Sil­ber an, wobei aus dem Bezirk Vöck­la­bruck 7 Zil­len­be­sat­zun­gen gestellt wur­den. Am Sams­tag tra­ten 127 Zil­len­be­sat­zun­gen um das Abzei­chen in Bron­ze an, aus dem Bezirk Vöck­la­bruck waren 9 Zil­len­be­sat­zun­gen dabei. Je 3 Zil­len­be­sat­zun­gen wur­den von den Feu­er­weh­ren Penetz­dorf, Redlham, Schlatt und Stei­ning gestellt, die Feu­er­wehr Win­dern war mit 4 Zil­len­be­sat­zun­gen vertreten.

Das Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­do Vöck­la­bruck gra­tu­liert allen Teil­neh­mern wel­che das ange­peil­te Leis­tungs­ab­zei­chen in Bron­ze oder Sil­ber erreicht haben und nicht Opfer der Tücken des Inns gewor­den sind sehr herzlich.

Foto: BFK/August Thalhammer