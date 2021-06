Masken, die wirklich helfen!

Ver­stei­ge­rung zuguns­ten des Coro­na-Fonds der Stadt­ge­mein­de Gmunden

Die Das Ende der Coro­na-Pan­de­mie scheint in greif­ba­re Nähe zu rücken, die Stadt öff­net sich für den Som­mer, der Traun­see lädt zum Ver­wei­len und zum Durch­at­men ein. Bald wer­den auch die Mas­ken aus unse­ren Lebens­be­rei­chen ver­schwin­den, und den­noch, ganz spur­los wird die Coro­na-Kri­se an unse­rer Stadt nicht vorbeigehen.

Ein Viel­zahl an Fami­li­en muss­te gro­ße Ent­beh­run­gen auf sich neh­men, der Coro­na-Fonds der Stadt trägt einen Teil dazu bei, stark betrof­fe­ne Gmund­ner Fami­li­en finan­zi­ell zu unterstützen.

Einen ganz ande­ren Bei­trag gegen die Coro­na-Kri­se leis­te­te der Gmund­ner Künst­ler Mat­thi­as Kret­schmer. Wäh­rend der drei ver­gan­ge­nen Lock­downs gestal­te­te er jeden Tag eine neue Mas­ke, 203 Uni­ka­te, teils amü­sant, teils kri­tisch, teils als Reak­tio­nen auf poli­ti­sche Gescheh­nis­se. Immer aber mit einem Fun­ken Humor und der Absicht, die Leu­te bei Lau­ne zu hal­ten und zum Tra­gen der Mas­ken zu motivieren.

Das Kunst-Pro­jekt ging medi­al um die Welt, doch jetzt ist ein guter Zeit­punkt, nach Hau­se zu kom­men. Die letz­te Sta­ti­on ist die Gmund­ner Bür­ger­ser­vice­stel­le am Gra­ben, die nahe­zu kom­plet­te Samm­lung steht zum Ver­kauf, die größ­ten Mei­len­stei­ne des Mas­ken-Pro­jek­tes wer­den im Zuge eines Aus­stel­lungs­abends versteigert.

Die Gesamt­ein­nah­men kom­men dem Coro­na-Fonds der Stadt­ge­mein­de Gmun­den zugu­te, ein wür­di­ger Abschluss für das gut ein­jäh­ri­ge Kunst­pro­jekt, so Mat­thi­as Kret­schmer. Die Mas­ken haben gehol­fen, uns trotz Pan­de­mie bei Lau­ne zu hal­ten, jetzt kön­nen sie ein letz­tes Mal hel­fen, einen Bei­trag für unse­re Stadt zu leisten.

Die Mas­ken sind seit Mitt­woch, dem 16. Juni in der Bür­ger­ser­vice­stel­le Gmun­den und in aus­ge­wähl­ten Geschäf­ten in der Innen­stadt aus­ge­stellt. Die Abschluss-Vere­nis­sa­ge und Ver­stei­ge­rung der zwölf erfolg­reichs­ten Mas­ken fin­det am Sams­tag, dem 3. Juli ab 18.00 Uhr in der Bür­ger­ser­vice­stel­le statt.

Die Mas­ken kön­nen Vor­ort, in diver­sen Gmun­den Geschäf­ten oder auf der Home­page des Künst­lers für einen frei gewählten

Bei­trag erstan­den werden.

www.individualarts.at/masken-die-wirklich-helfen/

Foto: pri­vat