Österreichische Meisterschaft Tempest und D‑One Attersee Trophy

19. – 20. Juni 2021, Uni­on-Yacht-Club Attersee

Tem­pest – ein hoch­klas­si­ges Feld bereit für den Titel­kampf in die­ser berühm­ten Boots­klas­se. Ian Proc­ter war eigent­lich Mas­ten­her­stel­ler, was er aller­dings 1965 aus sei­ner Werks­hal­le schob, war ein gan­zes Schiff. Und noch viel mehr als das. Es war für damals die Revo­lu­ti­on des Segel­sports. Ein form­ver­leim­ter, gleit­fä­hi­ger Jol­len­rumpf ver­se­hen mit einem Hub­kiel, dazu Tra­pez und Spinna­ker. Die­se Mischung war damals abso­lut zukunftsweisend.

Die­se neue Kom­po­nen­ten-Kom­bi­na­ti­on brach­te es auf Anhieb auf Kult­sta­tus. Die neue Klas­se war auch für Top-Seg­ler eine Her­aus­for­de­rung. Seg­le­ri­sches Kön­nen auf höchs­tem Niveau war die Grund­vor­aus­set­zung, um die­ser Klas­se reüs­sie­ren zu kön­nen. Daher wenig ver­wun­der­lich, bin­nen weni­ger Jah­re kämpf­te eine hohe Dich­te der Welt­bes­ten-Seg­ler in die­ser Klas­se um Titel. Und bereits sie­ben Jah­re nach der Jung­fern­fahrt kam der gro­ße Rit­ter­schlag. Die Tem­pest war olym­pisch. 1972 in Kiel (Mün­chen) und 1976 in King­s­ton (Mont­re­al) wur­de auf der Tem­pest um olym­pi­sche Medail­len gesegelt.

Es wer­den in die­sem Jahr rund 17 Boo­te aus Deutsch­land und Öster­reich im UYCAs um den Meis­ter-Titel in der Tem­pest-Klas­se kämpfen.

Die Welt­meis­ter aus dem Jahr 2018 Chris­ti­an Spran­ger / Chris­to­pher Kopp haben bereits gemeldet.

D‑One – 11 Seg­ler aus Öster­reich, Ungarn, Deutsch­land, Polen und Tsche­chi­en haben bereits gemeldet!

Der D‑One ist ein One-Design-Ding­hy, ent­wi­ckelt von Finn-Olym­pia­sie­ger Luca Devo­ti. Seit 2009 ver­brei­tet sich die Klas­se rasch in ganz Euro­pa, in Öster­reich gibt es bereits etwa 40 Boo­te, die meis­ten im Salz­kam­mer­gut. Der D‑One ermög­licht tak­ti­sches Regat­ta­se­geln und auch abseits der Regat­ta­bahn bie­tet das Boot auf­grund der hohen Geschwin­dig­keit und per­fekt balan­cier­ten Kon­struk­ti­on einen hohen Fun-Fak­tor bei gleich­zei­tig leich­tem Handling.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen zur Regat­ta fin­den Sie in der bei­lie­gen­den Aus­schrei­bung. Infor­ma­tio­nen zu unse­rem Club ste­hen eben­falls auf unse­rer Home­page zur Ver­fü­gung. Soll­ten Sie wei­te­re Fra­gen haben, oder bei der Regat­ta vor Ort auf einem Pres­se­boot live dabei sein wol­len, ste­hen wir Ihnen ger­ne zur Verfügung!

Foto: Ste­phan Hofinger