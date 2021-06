Pfarrer Stangl als Dechant wiedergewählt

Die haupt­amt­li­chen Seel­sor­ge­rin­nen und Seel­sor­ger des Deka­na­tes Schörf­ling haben Kon­sis­to­ri­al­rat Rein­hold Stangl (rechts), Pfar­rer von Gam­pern und pries­ter­li­cher Beglei­ter (Mode­ra­tor) in See­wal­chen, wei­ter­hin zum Dechan­ten (Lei­ter) des Deka­nats Schörf­ling gewählt.

Die Wahl fand in Anwe­sen­heit von Gene­ral­de­chant Sla­wo­mir Dadas (Wels, links) statt. Die Wie­der­be­stel­lung wird for­mal von Diö­ze­san­bi­schof Man­fred Scheu­er aus­ge­spro­chen. Das Deka­nat Schörf­ling umfasst die Pfar­ren Len­zing und Aurach sowie die katho­li­schen Pfarr­ge­mein­den in den Orten um den Attersee.

Ab Sep­tem­ber wird die Pfar­re Timel­kam orga­ni­sa­to­risch neu dem Deka­nat Schörf­ling zuge­ord­net. Dechant Stangl sieht sei­nen Dienst in einer Über­gangs­pha­se der Kir­che, in der die neue Orga­ni­sa­ti­ons­struk­tur einer über­re­gio­na­len Pfar­re umge­setzt wird. Zum Stell­ver­tre­ter Stangls wur­de Geist­li­cher Rat Johann Ort­ner, Pfar­rer von Timel­kam, Len­zing und Aurach, gewählt. Got­tes Segen möge sie in ihrem Dienst beglei­ten, füh­ren und stärken.

Foto: Pfar­re Seewalchen